2019-10-01T12:39:05+03:00
Происшествия

Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО

В августе художник Владимир Васильев на бешеной скорости протаранил четыре машины
Олег Галимов
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Васильеву грозит до 7 лет колонии. Фото: СОЦСЕТИ/ГИБДДВасильеву грозит до 7 лет колонии. Фото: СОЦСЕТИ/ГИБДД
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В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения виновнику смертельной аварии на Малышева. Утром 4 августа уличный художник Владимир Васильев на бешеной скорости промчался по центру города и протаранил четыре автомобиля на перекрестке у «Алатыря».

Такси ВАЗ-2110 смяло с двух сторон. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Такси ВАЗ-2110 смяло с двух сторон. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

От удара на месте погиб 25-летний водитель такси Александр и его 28-летний пассажир, фитнес-тренер Виталий Никифоров.

Суд по Васильеву.Видео: Олег ГалимовОлег Галимов

Васильев и его друг Глеб Березкин ехали с ЖБИ, где всю ночь были на вечеринке. До центра города они доехали на машине знакомого, который изначально сообщил об угоне, но позже изменил показания.

Васильев и Березкин дружат с детства. Фото: СОЦСЕТИ

Васильев и Березкин дружат с детства. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы аварии уверены, что Васильев был пьян, но экспертизы показали, что он был трезв. Но одна знакомая Владимира рассказала «КП» на условиях анонимности о его пристрастии к наркотикам. Две недели после аварии художник и его друг находились в больнице, но после выписки Владимира арестовали. На первом же допросе у следователя он раскаялся и попросил прощения у родственников погибших.

Васильева привезли в суд Фото: Олег Галимов

Васильева привезли в судФото: Олег Галимов

Как рассказал заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Кондин, он принял в производство дело 25 сентября.

Васильев был доставлен в зал суда под конвоем, поддержать его пришла девушка, которая, по его словам, является его гражданской женой. С самого начала адвокаты настаивали на закрытом заседании, но прокурор не поддержал это ходатайство. Все потерпевшие также высказались против. Однако судья принял решение закрыть для СМИ часть заседания, когда будут раскрываться подробности состояния здоровья Васильева.

- Данное уголовное дело было передано в Следственное Управление в связи с большим общественным резонансом. Срок предварительного следствия увеличен до 7 месяцев. Вроде бы ситуация очевидная, но с другой стороны нужно выяснить три момента: общую сумму ущерба от аварии, проверке версии об ухудшении здоровья обвиняемого и отработка версии об опьянении Васильева в момент ДТП, - пояснил следователь Кондин. - По делу нужно допросить 30 свидетелей и 10 экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Прошу продлить срок ареста до 6 месяцев - до 12 февраля 2020 года. Основаниями для этого является тяжесть преступления и широкий резонанс в обществе. Кроме этого Васильев неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Домашний арест не гарантирует надлежащее поведение. У него есть автомобиль, а права никто не отбирал.

В итоге Васильева судья оставил под арестом в СИЗО. Арест продлен до 12 февраля.

Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, отцом виновника аварии является бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Уральскому округу Сергей Васильев. Эту информацию подтверждает и Александр Шумилов, адвокат жены Виталия Никифорова.

Долгое время дело находилось на контроле ГСУ МВД по Свердловской области, но недавно его передали в первый отдел по особо важным делам СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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