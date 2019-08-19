2019-08-19T10:05:07+03:00
Общество

Грубые ошибки: публикуем скан освидетельствования Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В документе неверно указаны имя и дата
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария на Малышева произошла утром 4 августа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской областиАвария на Малышева произошла утром 4 августа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Автоюрист Максим Едрышов опубликовал акт медицинского освидетельствования Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП с двумя погибшими рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московская в Екатеринбурге.

В документе написана дата ДТП – 4 июня 2019 года, хотя авария произошла двумя месяцами позже. Также тест взят, судя по документу, у Василия Андреевича Васильева, хотя ДТП устроил Владимир Андреевич Васильев.

Фото: Максим Едрышов/Facebook

Фото: Максим Едрышов/Facebook

Фото: Максим Едрышов/Facebook

Фото: Максим Едрышов/Facebook

По все видимости, в документе допущены опечатки, однако он все равно был принят в работу следователем.

- Все можно списать на волнение врача при заполнении документа, но следователь вполне себе этот документ принял, да и вся полиция, ссылаясь на него, говорит – да он трезвый. И потом удивляются, что им никто не верит, - говорит Максим Едрышов.

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментируют ситуацию позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)

Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)

Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Новости 24
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321
Екатеринбуржцам предложили стать хоккейными болельщиками и сняться в одном фильме с Александром Головиным
День пенсионера в Екатеринбурге поможет провести Ольга Глацких
В Екатеринбурге проведут реставрацию Усадьбы Злоказова только после вмешательства прокуратуры
«Подарили знакомые»: кольцовские таможенники нашли у пассажира экстремистскую литературу
В Екатеринбурге нашли пропавшую на Дне города 15-летнюю девочку
«Шрамы от ожогов на правом плече и залысине»: на Урале в лесу пропал 63-летний мужчина
Штиль не помешал: в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по парусному спорту
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по боксу, который осенью пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Opel влетел в Ford, два человека в больнице
«Иномарку занесло»: под Артемовским в столкновении «Лады Калины» и грузовика погибли двое
В День города в Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница
За семь месяцев из-за нарушений ПДД в авариях на дорогах Екатеринбурга погибли 27 человек
День города в Екатеринбурге посетили 1 миллион 200 тысяч горожан
На соревнованиях снайперов, выяснилось, что самые меткие работают в больнице для заключенных в Сосьве
После Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора
«У 8-летнего пассажира компрессионный перелом позвоночника»: в Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в дерево и фонарный столб
В понедельник и вторник в Екатеринбурге будут идти дожди
«Буяна повалили 5-6 мотоциклистов»: в Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за того, что его не пустили в кафе
В Екатеринбурге надеются вернуть цирковую студию «Арлекино»
У нее проблемы с памятью: в Нижнем Тагиле пропала бабушка