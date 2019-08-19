Грубые ошибки: публикуем скан освидетельствования Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Автоюрист Максим Едрышов опубликовал акт медицинского освидетельствования Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП с двумя погибшими рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московская в Екатеринбурге.

В документе написана дата ДТП – 4 июня 2019 года, хотя авария произошла двумя месяцами позже. Также тест взят, судя по документу, у Василия Андреевича Васильева, хотя ДТП устроил Владимир Андреевич Васильев.

Фото: Максим Едрышов/Facebook

Фото: Максим Едрышов/Facebook

По все видимости, в документе допущены опечатки, однако он все равно был принят в работу следователем.

- Все можно списать на волнение врача при заполнении документа, но следователь вполне себе этот документ принял, да и вся полиция, ссылаясь на него, говорит – да он трезвый. И потом удивляются, что им никто не верит, - говорит Максим Едрышов.

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментируют ситуацию позже.

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