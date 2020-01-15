Следствие попросило арестовать стрелка из Нижнего Тагила, который погубил восьмилетнего мальчика

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:27:11+03:00

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Следователи потребовали арестовать стрелка из Нижнего Тагила, Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего мальчика.

- Ходатайство об аресте Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, поступило в Тагилстроевский районный суд, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - Ходатайство рассмотрят днем 15 января.

Трагедия произошла в начале августа этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял по банкам. Одна из пуль попала в голову играющего рядом Егора Коркунова. Мальчик пять месяцев боролся за жизнь, его мама искала лучших специалистов, которые сумели бы достать из головы сына пулю. Но помочь ему так и не удалось - Егор погиб 12 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU