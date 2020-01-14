На стрелка из Нижнего Тагила, погубившего 8-летнего мальчика, завели дело об убийстве

После смерти 8-летнего Егора Коркунова уголовное дело стрелка, погубившего ни в чем не повинного ребенка, обрело новый поворот. Если раньше мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности, то теперь по более суровой статье – «Убийство из хулиганских побуждений».

К слову, именно по ней проходит и знаменитый маньяк с Уктуса Алексей Александров, расстрелявший на склоне горы двух девушек.

Мужчина стрелял по банкам и пуля попала в мальчика. Фото: предоставлено родителями Егора

- 4 августа 2019 года в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил пулевое ранение головы 7-летнему мальчику. 12 января 2020 года ребенок скончался в больнице, - напоминает обстоятельства трагедии официальный представитель СК Светлана Петренко.

Пять месяцев Егор провел в реанимации ДГКБ № 9 Екатеринбурга, но врачи так и не смогли извлечь пулю из его головы. Несмотря на десять операций, состояние ребенка продолжало ухудшаться. Его умер не приходя в сознание.

Стрелок уже задержан и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Скорее всего, следователи будут просить суд отправить его в СИЗО до вынесения приговора.

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Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи. (Подробнее)