Пять месяцев боролся за жизнь: cкончался восьмилетний мальчик, которому сосед всадил пулю в голову

В Нижнем Тагиле сегодня, 12 января, умер восьмилетний мальчик Егор Коркунов, которому летом пьяный сосед выстрелил из пневматического ружья в голову. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мальчика:

«Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом, ты был заботливый братик мы тебя все очень любим. Но почему ты так мало увидел жизнь ты моя сокровушка я тебя очень сильно люблю»

5 августа 2019 года маленький Егор играл с друзьями на площадке. Он ждал очереди, чтобы прокатиться на тарзанке, как вдруг упал на землю. Из его левого виска пошла кровь. Как оказалось, ему в голову попала пуля.

35-летний сосед, изрядно выпив в компании друзей, решил развлечься и, взяв пневмотическую винтовку, принялся стрелять по банкам. О том, что на линии огня находятся дети, он не думал. Когда стрелок понял, что натворил, он не стал бросаться на помощь ребенку. Первым делом он решил подставить другого соседа и подбросил винтовку на его участок, а сам попытался скрыться. Но скоро его задержали.

Семилетний Егор играл с друзьями на тарзанке, когда в него попала пуля.

- Им оказался 35-летний ранее не судимый житель поселка Рудник им. 3 Интернационала по имени Александр, официально нигде не работающий, - пояснял Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков.

На допросе мужчина показал полицейским, где лежит винтовка, из которой был ранен мальчик. Также у него имелась еще одна с 10 металлическими пулями. Стрелка тогда оставили под подпиской о невыезде. Но теперь ему может грозить лишение свободы за гибель ребенка.

За то время, что ребенок находился в больнице в бессознательном состоянии ему исполнилось восемь лет. Фото: предоставлено родственниками мальчика

Добавим, что все пять месяцев после ранения мальчик находился в больнице Екатеринбурга. Его прооперировали после чего он в сознание не приходил. Родителям пришлось взять деньги в долг, чтобы почаще ездить в Екатеринбург и навещать сына в больнице. Но улучшений не происходило. Более того, врачи не брались за извлечение пули из головы ребенка. В надежде на спасение сына его родители отправляли снимки черепа Егора в клиники Германии, Израиля и Индии, но никто не готов был взяться за лечение.

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Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи. (Подробнее)