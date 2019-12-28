Врачи не понимают, почему он еще жив: на Урале многодетная мать ищет хирурга, который достанет пулю из головы сына

Пятое августа 2019 года, семилетний житель Нижнего Тагила Артем Коркунов играет на детской площадке с друзьями. Мальчишка ждет своей очереди на тарзанку и внезапно падает на землю. Из левого виска текла кровь, дети побежали за взрослыми с криками о помощи.

В тот день Артем стал жертвой пьяного дачника, который устроил у себя на заднем дворе «турнир» по стрельбе из пневматической винтовки. Достал любимый карабин и принялся стрелять по банкам. Беспечный и опасный поступок обернулся трагедией – одна из пуль попала первоклашке в голову. Мужчина даже пытался свалить вину на соседа и перекинул через забор ему свой «ствол», но был пойман тем же вечером.

Фото: предоставлено родственниками мальчика

В критическом состоянии Артема доставили в одну из лучших больниц Екатеринбурга, где его прооперировали. Затем была медикаментозная кома, а потом беспробудное вегетативное состояние. Проще говоря, в организме поддерживается жизнь, но в сознание человек не приходит.

Родители Артема влезли в долги только для того, чтобы постоянно ездить на электричке к сыну в больницу. Но за полгода никакого улучшения не произошло, а за извлечение пули из головы не готовы взяться ни российские, ни зарубежные специалисты.

По словам матери мальчика, кроме пули в черепе есть и другая проблема - в голове собирается ликвор (спинномозговая жидкость – прим.ред.), из-за которого образовался отек головного мозга и кровоизлияние.

- Врачи до сих пор не понимают, почему он еще жив, - рассказывает плача в трубку мать Артема Анна Коркунова. – Мы уже отправляли снимки черепа в клиники Израиля, Германии и Индии, но никто не готов взяться за моего сына. Пока этот мерзавец ждет суда на свободе, моя семья пытается свести концы с концами! Я в декрете, муж один зарабатывает. Но на зарплату сварщика не прожить с тремя детьми!

За месяцы, проведенные в больнице, у Артема несколько раз отказывали легкие. Фото: предоставлено родственниками мальчика

На данный момент единственной надеждой на выздоровление Артема является пересадка стволовых клеток. Однако пока это не дало положительных результатов.