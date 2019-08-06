2019-08-06T14:45:01+03:00
Общество

«Боролись за жизнь всю ночь»: свердловским врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которому прострелили голову из пневматики

Сейчас его отправили на операцию
Мария Трапезникова
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Хирургически доставать пулю из черепа будет очень трудноХирургически доставать пулю из черепа будет очень трудноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачам из ДГКБ № 9 удалось стабилизировать состояние 7-летнего мальчика, которому вчера в Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову.

Прошлым утром малыша доставили в реанимационное отделение Нижнетагильской городской больницы № 1 в крайне тяжелом состоянии. Некоторое время он находился на искусственной вентиляции в коме. После его в срочном порядке перевезли в Екатеринбург, в «Девятку».

Пуля находится в полости черепа, в результате чего хирургическим путем подойти к ней очень сложно. Врачи боролись за жизнь малыша всю ночь.

- Наконец, им удалось стабилизировать состояние мальчика, которого накануне доставили из Нижнего Тагила, - сообщила об изменениях пресс-секретарь Горздрава Татьяна Ауст. - Сейчас его готовят к операции, и в скором времени должны прооперировать. Все результаты будут известны только ближе к вечеру.

Напомним, что инцидент произошел накануне в одном из коллективных садов Нижнего Тагила. Пьяный мужчина хотел пострелять из пневматики по банкам и случайно выстрелил в голову 7-летнему мальчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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