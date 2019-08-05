2019-08-05T13:11:28+03:00
Происшествия

Хотел пострелять по банкам: пьяный мужчина в Нижнем Тагиле прострелил голову из пневматики соседскому мальчику

Затем 35-летний местный житель подбросил винтовку соседям
Юлия СТАЛИНА
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Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле 35-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в голову соседского мальчика. ЧП произошло вечером 4 августа на территории коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. 7-летний мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

- Сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли местного жителя - неработающего и ранее не судимого, которого подозревают в причинении ранения несовершеннолетнему, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. -Накануне вечером в дежурную часть ОВД поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что у магазина рядом с коллективным садом, в районе 350-го километра, неизвестный выстрелил в голову семилетнему мальчику, предположительно, из пневматического оружия.

В тот вечер компания людей отдыхала на одном из садовых участков. Гости выпивали и веселились, в какой-то момент 35-летний мужчина решил пострелять по пивным банкам из двух ружей. На линии огня случайно оказался 7-летний соседский мальчик. Пуля попала прямо в ребенка. Чтобы замести следы, виновник подбросил одну винтовку соседям, а вторую спрятал.

- Подозреваемый после случившегося скрылся, но представители МВД его быстро нашли и задержали. Им оказался ранее не судимый житель поселка Рудник им. 3 Интернационала по имени Александр 1984 года рождения, официально нигде не работающий. В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков, - добавил Горелых.

Как пояснили в полиции, стрелок спрятал ту винтовку, из которой попал в мальчика. На допросе мужчина показал оперативникам, где она. Так же у него забрали второй «ствол» вместе с 10-ю металлическими пулями.

- В отношении хозяина арсенала полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК Российской Федерации – хулиганство. Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью,- отмечают в пресс-службе.

Стрелка не стали брать под стражу, пока он только под подпиской о невыезде. Сам ребенок в реанимационном отделение городской больницы № 1 с открытой черепно-мозговой травмой, без сознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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