«Он в тяжелом состоянии»: мальчику из Нижнего Тагила, которому прострелили голову пневматикой, не становится лучше

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-23T08:02:36+03:00

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7-летний мальчик из Нижнего Тагила, которому пьяный сосед прострелил голову из пневматического ружья, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Напомним, его ранили почти 2,5 недели назад, после чего ребенка экстренно перевезли в Екатеринбург.

– Он находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких, – рассказали Горздраве. – Пока не можем сказать, что будет дальше.

Ранее его прооперировали: пуля прошла в полость черепа, врачи боролись за жизнь малыша всю ночь.

35-летний мужчина, который подстрелил ребенка, пытался скрыться от полиции, но его задержали. Сотрудникам правопорядка он заявил, что стрелял по пивным банкам, когда мальчик случайно попал на линию огня. В отношении него возбудили уголовное дело. Сегодня он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU