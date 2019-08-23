«Он в тяжелом состоянии»: мальчику из Нижнего Тагила, которому прострелили голову пневматикой, не становится лучше
7-летний мальчик из Нижнего Тагила, которому пьяный сосед прострелил голову из пневматического ружья, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Напомним, его ранили почти 2,5 недели назад, после чего ребенка экстренно перевезли в Екатеринбург.
– Он находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких, – рассказали Горздраве. – Пока не можем сказать, что будет дальше.
Ранее его прооперировали: пуля прошла в полость черепа, врачи боролись за жизнь малыша всю ночь.
35-летний мужчина, который подстрелил ребенка, пытался скрыться от полиции, но его задержали. Сотрудникам правопорядка он заявил, что стрелял по пивным банкам, когда мальчик случайно попал на линию огня. В отношении него возбудили уголовное дело. Сегодня он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU