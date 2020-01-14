2020-01-14T16:27:07+03:00
Происшествия

«Необходима высшая мера»: петиция за пожизненный срок для предполагаемых убийц Ксении Каторгиной собрала 15 тысяч подписей

Авторы петиции опасаются, что им могут снизить наказание из-за наличия детей
Евгений Стоянов
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27-летняя Ксения пропала в Екатеринбурге после того, как решила продать свою Audi27-летняя Ксения пропала в Екатеринбурге после того, как решила продать свою Audi
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Жители Свердловской области продолжают требовать пожизненного срока для предполагаемых убийц Ксении Каторгиной. В настоящий момент соответствующая петиция, размещенная на портале Сhange.org собрала без малого 15 тысяч подписей и люди продолжают активно подписываться под ней.

- В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания, – призывают авторы петиции.

Напомним, 27-летняя Ксения пропала в Екатеринбурге после того, как решила продать свою Audi. Позже ее бездыханное тело найдут в колодце на Уралмаше с многочисленными ножевыми ранениями. Свердловским сыщикам удалось вычислить предполагаемых убийц. Ими оказались трое выходцев из Челябинской области: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова.

Сейчас по решению Ленинского районного суда подозреваемые находятся в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Необходима высшая мера»: петиция за пожизненный срок для предполагаемых убийц Ксении Каторгиной собрала 15 тысяч подписей
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