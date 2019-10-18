«Изолировать навсегда»: жители Екатеринбурга просят подписать петицию за пожизненный срок убийцам Ксении Каторгиной

В полдень 18 октября в городе Каменск-Уральский Свердловской области сотни человек пришли проститься с убитой тремя извергами 27-летней молодой мамой Ксенией Каторгиной. Люди, приехавшие из разных уголков Среднего Урала буквально завалили могилу Ксении цветами на Ивановском кладбище.

Тем временем, неравнодушные уральцы опубликовали в интернете петицию для сбора подписей за пожизненный срок обвиняемым в убийстве Михаилу Федоровичу, Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньшиковой, которые до 11 декабря Ленинским районным судом Екатеринбурга отправлены под стражу.

Сотни человек пришли проститься с убитойФото: Олег ГАЛИМОВ

Люди не верят, что банда из Челябинска способна раскаяться с совершенном убийстве. Один из обвиняемых нанес серьезное оскорбление семье убитой. Даже женщина из криминального трио приняла активное участие в расправе: она нанесла три удара острым предметом Ксении, а также несколько раз глушила ее электрошокером.

Сбор подписей идет на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

«В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания, - говорится в тексте петиции.

В комментариях подписавшиеся требуют не только пожизненного заключения, но, считают уместным казнить убийц.

- Их нужно навсегда изолировать от общества. Таких не исправить, - пишет один из те, кто подписал петиции.

На данный момент электронный документ подписали больше 2 200 человек.

Екатерина Меньшикова три раза ударила острым предметом КсениюФото: Олег ГАЛИМОВ

Ксению Каторгину заманили обманом на встречу, чтобы обсудить продажу ее иномарки 10 октября. Девушка приехала на Уралмаш, где криминальное трио жестоко расправилось с ней, а тело скинуло в колодец.

Два отряда и десятки неравнодушных горожан несколько дней искали тело убитой. 15 октября тело нашли, а подозреваемые были задержаны. К этому времени они успели продать машину Ксении перекупщику из Челябинска.

У Ксении Каторгиной осталась 9-летняя дочь. Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал «КП-Екатеринбург», что социальные службы Каменска-Уральского готовы оказать любую поддержку семье Ксении.

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