Участницу убийства Ксении Каторгиной оставили под арестом
В понедельник, 9 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга решается вопрос о продлении ареста троим подозреваемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.
Поочередно в суд привозят из СИЗО всех троих обвиняемых в совершении тяжкого преступления. До обеда судья принял решение о продлении ареста до 12 апреля 2020 года 27-летнему Михаилу Федоровичу.
Второй обвиняемой – 31-летней Екатерине Меньшиковой суд также отказал в изменении меры пресечения и отправил обратно в СИЗО, где пробудет минимум до 12 апреля 2020 года, как и ее гражданскому супругу.
Судья Ленинского районного суда зачитывает решениеФото: Олег ГАЛИМОВ
Сегодня суд изберет меру пресечения и третьему обвиняемому – 42-летнему таксисту Марату Ахметвалиеву. Именно он, по словам Федоровича, принимал самое активное участие в жестокой расправе над молодой мамой.
Ксения Каторгина пропала 10 октября, поехав на Уралмаш показывать для продажи свои иномарку потенциальным покупателям. 12 числа того же месяца ее автомобиль нашли у перекупщика в Челябинске. 15 октября задержали троих подозреваемых в убийстве девушки, тогда же на окраине Уралмаша в Екатеринбурге в колодце обнаружили ее тело. Похоронили Ксению Каторгину 18 октября в ее родном городе – Каменске-Уральском.
«Криминальное трио» отправили под арест до 11 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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