2019-12-09T13:40:19+03:00
Происшествия

Участницу убийства Ксении Каторгиной оставили под арестом

Екатерина Меньшикова молчала в ответ на вопросы журналистов
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Екатерина Меньшикова отправилась в СИЗОЕкатерина Меньшикова отправилась в СИЗОФото: Олег ГАЛИМОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга решается вопрос о продлении ареста троим подозреваемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.

Поочередно в суд привозят из СИЗО всех троих обвиняемых в совершении тяжкого преступления. До обеда судья принял решение о продлении ареста до 12 апреля 2020 года 27-летнему Михаилу Федоровичу.

Второй обвиняемой – 31-летней Екатерине Меньшиковой суд также отказал в изменении меры пресечения и отправил обратно в СИЗО, где пробудет минимум до 12 апреля 2020 года, как и ее гражданскому супругу.

Судья Ленинского районного суда зачитывает решение Фото: Олег ГАЛИМОВ

Судья Ленинского районного суда зачитывает решениеФото: Олег ГАЛИМОВ

Сегодня суд изберет меру пресечения и третьему обвиняемому – 42-летнему таксисту Марату Ахметвалиеву. Именно он, по словам Федоровича, принимал самое активное участие в жестокой расправе над молодой мамой.

Ксения Каторгина пропала 10 октября, поехав на Уралмаш показывать для продажи свои иномарку потенциальным покупателям. 12 числа того же месяца ее автомобиль нашли у перекупщика в Челябинске. 15 октября задержали троих подозреваемых в убийстве девушки, тогда же на окраине Уралмаша в Екатеринбурге в колодце обнаружили ее тело. Похоронили Ксению Каторгину 18 октября в ее родном городе – Каменске-Уральском.

«Криминальное трио» отправили под арест до 11 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной. Остальным меру пресечения также определят сегодня (подробнее)

Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО. Сейчас решается вопрос о продлении меры пресечения Михаилу Федоровичу (подробнее)

«Мечтала увидеть, как вырастет дочка»: на Урале простились с убитой Ксенией Каторгиной. Проводить в последний путь девушку пришли друзья и родные, а также те, кто принимал участие в ее поисках (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство Ксении Каторгиной»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сад Вайнера в центре Екатеринбурга облагородят только в 2023 году
В Нижнем Тагиле за 144 миллиона построят новый детский сад
«Искать-то надо в себе»: экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова объяснила, почему люди не мечтают
Почти в три раза больше, чем в прошлом году: за неделю на трассах Урала в страшных авариях погибли 14 человек
В Свердловской области более 1000 человек приняли участие в интерактивных лекциях по профилактике наркомании
«Вышел в магазин и не вернулся»: на Урале вторые сутки ищут пенсионера с перебинтованной ногой
На Урале ста подросткам не выплатили зарплату за летнюю работу в спорткомплексе
Представители медицинского сообщества рассказали все, что известно о псориазе на сегодняшний день
Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика
Росгвардейцы поймали свердловчан, которые украли у таксиста машину
Женщин больше, чем мужчин: в Екатеринбурге живут одни из самых ревнивых россиян
Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной угрожает суду самоубийством
В Екатеринбурге на тропу войны с гололедом вышли больше 400 рабочих
Обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабря
Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе в помощь детям собрали 86,5 миллионов
По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд
Водитель отсудил у транспортной компании 200 тысяч за травму головы
Один человек погиб, двое ранены: экс-сотрудница свердловской колонии протаранила иномарку с детьми