Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, убивших своего 9-летнего сына в Екатеринбурге
Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, которых подозревают в убийстве собственного 9-летнего сына. Напомним, мальчика убили в квартире на Вторчермете. Из ребенка «изгоняли бесов». Для этого его били розгами, засунув в рот кляп. От этого ребенок задохнулся.
Отец и мать убитого мальчика состояли в религиозной секте. Они приехали в Екатеринбург в начале осени. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, у семьи, помимо убитого сына, есть еще один ребенок. Ему 14 лет.
К счастью, ему удалось избежать участи своего 9-летнего брата.
- Второй ребёнок жив, с ним все хорошо, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
О смерти маленького белоруса стало известно благодаря его тете. Когда его мать вернулась на родину в Беларусь без сыновей и мужа, та заподозрила неладное.
- Женщина призналась сестре, что ее младший сын умер 5 ноября. Убил его отец. А тело, она вместе с соседкой закопала в парке у озера, - рассказывал «КП» источник в силовых структурах.
Сейчас мать мальчика проходит по делу, как свидетель.
Сегодня Ленинский районный суд взял под стражу отца убитого ребенка, а также лидера религиозной секты, где состояли родители мальчика. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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