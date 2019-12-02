2019-12-02T18:28:47+03:00
Происшествия

Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, убивших своего 9-летнего сына в Екатеринбурге

Напомним, его брат погиб во время "изгнания бесов"
Евгений Стоянов
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Отца ребенка арестовали на два месяцаОтца ребенка арестовали на два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, которых подозревают в убийстве собственного 9-летнего сына. Напомним, мальчика убили в квартире на Вторчермете. Из ребенка «изгоняли бесов». Для этого его били розгами, засунув в рот кляп. От этого ребенок задохнулся.

Отец и мать убитого мальчика состояли в религиозной секте. Они приехали в Екатеринбург в начале осени. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, у семьи, помимо убитого сына, есть еще один ребенок. Ему 14 лет.

К счастью, ему удалось избежать участи своего 9-летнего брата.

- Второй ребёнок жив, с ним все хорошо, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

О смерти маленького белоруса стало известно благодаря его тете. Когда его мать вернулась на родину в Беларусь без сыновей и мужа, та заподозрила неладное.

- Женщина призналась сестре, что ее младший сын умер 5 ноября. Убил его отец. А тело, она вместе с соседкой закопала в парке у озера, - рассказывал «КП» источник в силовых структурах.

Сейчас мать мальчика проходит по делу, как свидетель.

Сегодня Ленинский районный суд взял под стражу отца убитого ребенка, а также лидера религиозной секты, где состояли родители мальчика. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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По словам православного сектоведа Александра Дворкина, похожее уже случалось и в Бразилии, и в США, и в Германии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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