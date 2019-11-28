2019-11-28T11:56:24+03:00
Происшествия

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Белоруссии

Родители могли состоять в секте, а из ребенка хотели «изгнать бесов»
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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В Екатеринбурге нашли тело мальчикаВ Екатеринбурге нашли тело мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти. После этого тело закопали на территории лесопарка.

- По предварительным данным ребенка убили на "религиозной почве". При обыске в квартире была найдена библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», - рассказывает источник в силовых структурах. - Но самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий в расправе предположительно участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой - мальчика убила родная мать.

Отец ребенка и его соучастники сейчас находится в Екатеринбурге. А вот мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на Родину. Уже известно, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице.

- Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: "Где твой сын?", та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером, - продолжает источник. - Предположительно у семьи есть еще дети.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию о произошедшем не комментируют. В пресс-службе СКР получить комментарий пока не удалось.

Позже стали известны новые подробности. Как оказалось, после смерти ребенка перевезли из одного района Екатеринбурга в другой, а потом закопали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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