Отца убитого в Екатеринбурге мальчика и лидера религиозной секты отправили за решетку

Около пяти утра к лесопарку в юго-западном районе Екатеринбурга подъехали люди в форме. Мужчины прошли в сторону озера и взялись за лопаты. Через некоторое время в замерзшей земле показалась ручка ребенка. Следом силовики извлекли тело маленького мальчика. Оно было изуродовано до безобразия.

УБИЛИ НА «РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ»

О том, что на окраине Екатеринбурга закопали 9-летнего ребенка – силовикам сообщили по телефону доверия. Тревогу забила тетя погибшего мальчика, когда ее сестра-сектантка вернулась на родину, в Беларусь, без сыновей и мужа.

Казанцев был спокоен, но могло сложиться впечатление, что он не в себеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Женщина призналась сестре, что ее младший сын умер 5 ноября. Убил его отец. А тело, она вместе с соседкой закопала в парке у озера. Сама она испугалась и сбежала в Беларусь. Ее муж забрал старшего сына, которому 14 лет и тоже дал деру, - рассказывал «КП» источник в силовых структурах. – Мать мальчика состояла в секте. По словам сестры, ее клали в психиатрическую лечебницу, но это не помогло.

Следователи моментально вычислили, что родители приехали в Екатеринбург в начале октября из Беларуси. В уральской столице они снимали трехкомнатную квартиру на Вторчермете. Во время обысков там была найдена библия.

- Версия о том, что ребенка убили на «религиозной почве» стала одной из первых, - продолжает человек близкий к следствию. – В квартире родители жили не одни. Там регулярно проходили собрания сектантов. Ребенок в чем-то провинился, и из него пытались «изгнать бесов». Чтобы он не кричал, ему заткнули рот кляпом. А дальше начали избивать плетьми. Мальчик умер от асфиксии, проще говоря, задохнулся.

Соседи криков ребенка действительно не слышали. Да и про странных жильцов мало кто знал. Пару раз видели женщину – на голове платок, глаза опущены, юбки длинные. Внимания на нее никто не обратил...

После того, как тело мальчика нашли, его мать задержали. Она сразу во всем призналась. Из Беларуси ее экстрадировали в Екатеринбург. А сыщики тем временем, уже вышли на след беглого отца. Его задержали спустя сутки в Уфе.

ДО ПОКАЯНИЯ ВЕЛА БЛУДНУЮ ЖИЗНЬ

40-летний Иван Казанцев и его супруга Анна состояли в религиозном движении «Ученики Иисуса Христа», которым руководила 48-летняя Земфира Гайнуллина. Ее тоже взяли в Башкирии.

В отличии от Казанцева Гайнуллина прятала лицо в судеФото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, Гайнуллина уже давно была на примете у полицейских. А за ее соцсетями тщательно следили. Земфира вела страницу «Вконтакте» (профиль удален), писала в «Твиттере», и вела свой-канал на «YouTube». Последний переполнен видео, где Гайнуллина поет под гитару, а вокруг нее с бубнами пляшут взрослые. Среди них – Иван, его супруга Анна и двое детей.

Проповедовала Земфира под библейским именем Фамарь. А в своих соцсетях писала, что до того, как ей явился Господь она работала «обычной продавщицей» и вела «греховную жизнь».

«До покаяния я вела блудную « жизнь» и двигалась к погибели, - писала Земфира (орфография и пунктуация автора сохранены- Прм. Ред.). - В один из ночей, за некоторое время до покаяния, возле меня материализовался некто, и назвал себя Люцифером, звал с собой, обещая вечность. Я была неверующей, имя для меня ничего не значило, но Господь тогда еще не допустил уйти с ним <…> Пришел Христос. И вселился в меня явно Духом Своим. После сошествия Духа я сразу стала слышать голос Духа. Христос разрушил все земное, и умертвил мою плоть. Сделав из меня Сына Божья. В 2012 году не имея абсолютно ничего в этом мире, Господь начал явно двигать меня. Прежде разбудил меня ночью в мае 2012 и позвал по имени — Фамарь. Я проснулась от обращения и сразу не поняла, что это мое настоящее имя, от Вечности. И после начался еще более удивительный Путь».

Будучи еще «во грехе» Земфира жила в Новом Уренгое, там же обзавелась детьми. Сколько их было Гайнуллина не уточняет, как и то, кто отец ребенка. По ее словам «жених» у нее один и это Господь.

Труп мальчика нашли в парке

За последние полтора года Гайнуллина и 11 ее сподвижников объездили с проповедями десятки городов России и Беларуси. Но на какие деньги – Фамарь не уточняет. Мол, Бог помогал: то внезапно «поместил их в квартиру», то «благословил деньгами» на сапоги, а то и от полиции отвел.

Последнюю запись в соцсетях Земфира сделала 27 ноября:

«Много раз нас преследовали за Имя Иисуса Христа, но никто нас не смог обвинить ни в чём, ибо не нашлось преступления в нас. Никто не смог запретить нам жить так, как ведет нас Господь Иисус Христос - Своей Жизнью! Радуемся и благодарим Христа за Его Победу!».

«НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ»

Правда в этот раз Господь привел и Земфиру и ее ученика Ивана прямиком в Ленинский суд Екатеринбурга, чтобы выбрать меру пресечения. Пока Ивана вели, он понуро опустил голову. На вопросы журналистов не реагировал, отвечать начал только служителям Фемиды.

- Где проживаете? – строго спрашивает судья.

- У меня нет дома на земле. Я странник, - пробубнил Иван.

- Доверяете составу суда? - Я доверяю Иисусу Христу, - ответил он. – На все воля Божья.

После этого Иван смиренно уткнулся в одну точку, а журналистов вывели из зала. Еще через полчаса суд отправил Казанцева на два месяца в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747294" frameborder="0"></iframe> Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемой в убийстве сына в Екатеринбурге.Видео: CКР

Следователи опубликовали фото и видео с места преступления. Кровь мальчика нашли на полу и на кровати. Фото: СКР

Следом за ним привели Земфиру. Та спрятала глаза в капюшон и ни на что не реагировала. Судье женщину сломить тоже не удалось.

- Вы ведь пытались воскресить ребенка? Каким образом?

В ответ Земфира лишь отрицательно покачала головой.

В итоге и ее суд отправил на два месяца в СИЗО – оба пробудут под арестом до 26 января 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Изгнание бесов – типично для них»

Александр ДВОРКИН, православный сектовед :

– «Ученики Иисуса Христа» это небольшая авторская секта Земфиры Гайнуллиной. Она прошла через одну из сект, входившую в неопятидесятническое движение, откуда и почерпнула идею крещения Святым Духом. Все, кто не согласны с ней, одержимы дьяволом. По их понятиям настоящий христианин обязан быть богатым, здоровым, счастливым и процветающим. Если он не такой, значит он под властью бесов. Если не подчиняется пастору, то он под властью бесов. Взрослые подчиняются. Но дети не такие. Они начинают сопротивляться, не хотят ходить на многочасовые собрания и прочее. И в разных радикальных неопятидесятнических сектах их объявляют одержимыми бесами и начинают изгонять из них бесов физическими методами. Их связывают на долгие часы, избивают, выставляют на мороз. Нам известны случаи такого рода зверских убийств детей в Бразилии, в США, в Германии. В 1999 году в Якутии был убит 11-летний мальчик. Его избили до полусмерти и выбросили на мороз. В середине 2000-х в Москве бабушка и мама убили свою 6-летнюю дочку. Бабушка была помощницей пастора, девочка была психически больна. А поскольку настоящий христианин должен быть здоровым… они «изгоняли бесов» и убили ее. «Ученики Иисуса Христа» – это типовое название для сект движения неопятидесятников. Также они могут называться «Слово жизни», «Живая вера», «Живая вода», «Посольство Божие», «Новое поколение», «Возрождение». Главная задача у лидеров секты – власть. Власть приносит деньги, а деньги увеличивают власть