2019-11-30T20:45:26+03:00
Происшествия

"Его принесли в жертву": на счету секты, убившей мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге, были другие смерти

В убийстве подозревают родителей ребенка
Евгений Стоянов
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Отца ребенка, которого подозревают в причастности к убийству собственного сына, задержали в Уфе. Фото: соцсети, Алексей Булатов "КП"Отца ребенка, которого подозревают в причастности к убийству собственного сына, задержали в Уфе. Фото: соцсети, Алексей Булатов "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг жителей города повергла в шок новость: в Екатеринбурге жестоко убили 9-летнего мальчика. К расправе оказались причастны его родители – выходцы из Белоруссии, а мальчик стал жертвой «изгнания бесов». Ребенка били розгами, а чтобы он не кричал, закрыли рот кляпом. В итоге мальчик задохнулся.

По данным «КП-Екатеринбург», предполагаемые убийцы мальчика состояли в так называемой секте «Учеников Иисуса Христа» (недавно мы рассказывали о ее методах). Они регулярно собирались в квартире на улице Дорожной, где в итоге и произошло убийство 9-летнего мальчика.

Как оказалось, это не единственная жертва секты. Источник «Комсомолки», осведомленный о ходе расследования, рассказал, что известно и о других случаях убийств детей, которые совершили адепты этой секты.

- Убийств было несколько. Погиб не один ребенок, а в секте состояла не только эта семья, - уточнил наш собеседник.

Ребенка убили в этой квартире на Вторчермете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенка убили в этой квартире на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ

Он подтвердил информацию о том, что причиной смерти 9-летнего мальчика стала асфиксия, а также то, что из него «изгоняли бесов». Правда, силовик добавил, что у следствия есть сомнения в том, что удушение кляпом произошло случайно.

- Мальчика принесли в жертву. Есть большие сомнения во вменяемости его матери, - уточнил силовик.

Следователи несколько часов работали в квартире, где произошло убийство мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи несколько часов работали в квартире, где произошло убийство мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ

Как мы писали до этого, мать убитого ребенка ранее проходила лечение в психиатрической лечебнице в Белоруссии. По словам нашего источника, сейчас эта женщина уже задержана и находится в Екатеринбурге. Накануне стало известно и о задержании отца мальчика.

Жестокое убийство девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.(c) Ruptly

Как мы писали до этого, ребенка убили в квартире на Дорожной, а потом закопали его труп в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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