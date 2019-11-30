"Его принесли в жертву": на счету секты, убившей мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге, были другие смерти
В четверг жителей города повергла в шок новость: в Екатеринбурге жестоко убили 9-летнего мальчика. К расправе оказались причастны его родители – выходцы из Белоруссии, а мальчик стал жертвой «изгнания бесов». Ребенка били розгами, а чтобы он не кричал, закрыли рот кляпом. В итоге мальчик задохнулся.
По данным «КП-Екатеринбург», предполагаемые убийцы мальчика состояли в так называемой секте «Учеников Иисуса Христа» (недавно мы рассказывали о ее методах). Они регулярно собирались в квартире на улице Дорожной, где в итоге и произошло убийство 9-летнего мальчика.
Как оказалось, это не единственная жертва секты. Источник «Комсомолки», осведомленный о ходе расследования, рассказал, что известно и о других случаях убийств детей, которые совершили адепты этой секты.
- Убийств было несколько. Погиб не один ребенок, а в секте состояла не только эта семья, - уточнил наш собеседник.
Ребенка убили в этой квартире на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ
Он подтвердил информацию о том, что причиной смерти 9-летнего мальчика стала асфиксия, а также то, что из него «изгоняли бесов». Правда, силовик добавил, что у следствия есть сомнения в том, что удушение кляпом произошло случайно.
- Мальчика принесли в жертву. Есть большие сомнения во вменяемости его матери, - уточнил силовик.
Следователи несколько часов работали в квартире, где произошло убийство мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
Как мы писали до этого, мать убитого ребенка ранее проходила лечение в психиатрической лечебнице в Белоруссии. По словам нашего источника, сейчас эта женщина уже задержана и находится в Екатеринбурге. Накануне стало известно и о задержании отца мальчика.
Жестокое убийство девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.(c) Ruptly
Как мы писали до этого, ребенка убили в квартире на Дорожной, а потом закопали его труп в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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