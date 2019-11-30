2019-11-30T01:17:32+03:00
Происшествия

Бывшие адепты секты, причастной к убийству мальчика в Екатеринбурге, рассказали о жизни фанатиков

Мы пообщались с бывшим членом «Учеников Иисуса Христа» и женщиной, чья дочь уже 20 лет состоит в этой секте
Олег ГАЛИМОВ
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Квартира, в которой убили мальчикаКвартира, в которой убили мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новость о жестоком убийстве девятилетнего мальчика религиозными фанатиками напугала весь Екатеринбург. Убийцей оказался отец ребенка, состоящий вместе с женой в секте «Ученики Иисуса Христа». Тело школьника нашли в парке неподалеку от дома, в котором снимала квартиру семья. После убийства мать вернулась к себе на родину в Беларусь, а отец – сбежал с еще двумя адептами в Уфу, где и был задержан.

Лидером религиозной группы оказалась женщина по имени Земфира. Предположительно, именно она заставляла адептов наказывать детей за непослушание. Выяснилось, что данная секта имеет «представительства» по всей России, а также в странах СНГ. Мы пообщались с людьми, которые не понаслышке знают, что значит попасть в секту.

Лидер екатеринбургской секты - Земфира. Фото: СОЦСЕТИ

Лидер екатеринбургской секты - Земфира. Фото: СОЦСЕТИ

ЗАВЕРБОВАЛИ НА УРОКЕ ТАНЦЕВ

Вот уже 20 лет дочь жительницы Ленинградской области Ольги Клементьевой (имена изменены по просьбе собеседников – прим.ред.) состоит в одноименной секте. Несмотря на все старания, женщина не смогла убедить ее оставить единомышленников.

- Расскажите, как происходит вербовка в секту?

- Они выбирают молодежь из хороших семей, образованных и обеспеченных. Мою дочь завербовали, когда она жила в студенческом общежитии. Она ходила на уроки танцев, там-то они ее и «обработали».

- Как вы пытались бороться с этим?

- Первое время старалась своими силами образумить девочку, но все разговоры проходили впустую. Она слишком быстро погрузилась в их идеологию, библейские чтения и с нетерпением ждала каждое собрание.

- А в полицию обращались?

- Конечно! Но на десятки моих заявлений отвечали отказом. Бывало даже, вызывали на допросы, но потом лишь разводили руками. Состава преступления же нет, а значит и дело нельзя завести. Замкнутый круг.

Парк, в котором, предположительно, нашли труп ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк, в котором, предположительно, нашли труп ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В чем основная цель секты? Деньги?

- А как же без этого? Ежемесячный взнос – 10% от зарплаты.

Спустя столько лет ваша дочь ни разу не думала уйти?

- Думаю, что нет. Самое страшное, что она втянула туда еще и своего сына. Сейчас мальчику 14 лет и он убежден, что без секты жизни нет. Ему «промывали мозги» с раннего детства. Я работала учителем, на моих глазах выросли сотни детей. А свою дочь уберечь не смогла.

ПОЛНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛИ

Житель столицы Виктор Петров попал под влияние секты в начале нулевых. К счастью, молодой студент вовремя одумался и сумел покинуть ряды адептов уже спустя два месяца.

В Екатеринбурге сектанты собирались на съемной квартире. А как было у вас?

- Все точно также. Но если участников слишком много, то все скидываются и берут в аренду кинотеатр. Там много места и очень удобно читать проповеди. Например, в Питере многие собираются в кинотеатре «Ленинград». А после службы можно и фильм посмотреть.

Ты довольно быстро покинул секту. Тебе не угрожали после этого?

- Угроз не было, но потом мне обрывали телефон, пытались уговорить остаться. Лично видел, как они стараются контролировать каждый шаг любого члена секта. Решил поехать с семьей в отпуск – обязательно объяснят, что так не надо. Их задача – полное подавление воли. Человек не должен задумываться о чем-то другом кроме секты.

Криминалисты больше двух часов осматривали квартиру сектантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминалисты больше двух часов осматривали квартиру сектантовФото: Алексей БУЛАТОВ

- А с детьми они делают также?

- Безусловно. Родители-сектанты спустя время начинают посещать собрания вместе с детьми и втягивать их во все это. Я прочитал о том, что случилось в Екатеринбурге. Чисто теоретически могу представить, что на почве религии произошел конфликт родителей и детей. Такое возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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