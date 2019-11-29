2019-11-29T22:07:10+03:00
Происшествия

«Нас преследовали за имя Иисуса Христа»: в Уфе задержали отца, убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Также стало известно имя женщины, которая причастна к смерти ребенка. Как и предполагалось, школьник стал жертвой религиозных фанатиков
Олег ГАЛИМОВ
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Эта женщина вела соцсети секты. Фото: TwitterЭта женщина вела соцсети секты. Фото: Twitter
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В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика. По данным из соцсетей, операцию провели сыщики свердловского главка полиции совместно с коллегами из ГУ МВД Республики Башкортостан.

Кроме этого стала известно и имя женщины, причастной к убийству. Ей оказалась гражданка Беларуси по имени Земфира. «Комсомолке» удалось найти YouTube канал религиозной секты, в которую входили предполагаемые убийцы мальчика. На нем Земфира играет на гитаре и поет песни. Также женщина вела блог в Twitter. Вот последняя запись в нем от 27 ноября, за несколько часов до того, как было найдено тело школьника.

Парк, в котором, предположительно, был закопан труп мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк, в котором, предположительно, был закопан труп мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Много раз нас преследовали за Имя Иисуса Христа, но никто нас не смог обвинить ни в чём, ибо не нашлось преступления в нас. Никто не смог запретить нам жить так, как ведет нас Господь Иисус Христос - Своей Жизнью! Радуемся и благодарим Христа за Его Победу! – написала Земфира.

По данным источника «КП» в правоохранительных органах, место захоронения ребенка сообщила тетя мальчика. Она первой забила тревогу, когда ее сестра вернулась на родину без сына. О произошедшем она сообщила по телефону доверия СУ СКР по Свердловской области.

Сектанты приехали в Россию в начале октября и снимали квартиру на окраине Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сектанты приехали в Россию в начале октября и снимали квартиру на окраине ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне криминалисты СКР осмотрели квартиру, которую снимали родители мальчика на протяжении последних двух месяцев. Изувеченное тело нашли в лесопарке неподалеку от дома.

Криминалисты вынесли из квартиры несколько черных пакетов. Возможно, в них были улики или орудия убийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминалисты вынесли из квартиры несколько черных пакетов. Возможно, в них были улики или орудия убийстваФото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что отец ребенка избил его плеткой и закрыл рот кляпом, от чего он и задохнулся. Официальные представители свердловского главка полиции и СКР пока не комментируют ход расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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