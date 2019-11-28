Лежала в психбольнице в Белоруссии: что известно о матери, жестоко убившей 9-летнего сына в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-28T12:29:41+03:00

Своей сестре она рассказала, что совершила убийство еще в октябре

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Стали известны новые подробности о поданной Белоруссии, подозреваемой в убийстве своего 9-летнего сына в Екатеринбурге. Напомним, сегодня силовики выкопали тело ребенка. На нем были следы от ударов. Сыщики считают, что причиной смерти могло послужить удушение от кляпа. Его засунули мальчику в рот, когда "изгоняли из него бесов".

Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в правоохранительных органах, ранее женщина лежала в психиатрической больнице. Это было еще когда она жила в Екатеринбурге.

По данным нашего собеседника, когда женщина приехала в столицу Урала, то вместе с подругой (также подданной Белоруссии) сняла квартиру.

- У них у обеих были дети и они вместе с ними жили в этой самой квартире, - уточняет наш собеседник.

Спустя некоторое время женщина, которую сейчас подозревают в убийстве, уехала в Белоруссию. Там она встретилась со своей сестрой.

- У той возникли вопросы, она стала спрашивать ее о том, где сын. В ответ она сообщила, что они с соседкой убили ребенка и закопали в лесу рядом с озером. Причем это произошло еще в октябре, - передает наш собеседник слова женщины.

Как мы писали до этого, мальчика убили в Чкаловском районе, а потом перевезли его тело в Ленинский.

ИСТОЧНИК KP.RU