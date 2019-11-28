Мать закопала труп и сбежала за границу: стали известны подробности убийства 9-летнего из Беларуси в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-28T11:52:39+03:00

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Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал подробности убийства 9-летнего гражданина Республики Беларусь в Екатеринбурге. Выяснилось, что ребенок был избит плеткой и задохнулся от кляпа во рту, а потом его тело закопали в частном секторе.

- Ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе города. Позже труп нашли в Юго-Западном микрорайоне – Ленинском районе города. При обыске квартиры была найдена плетка и библия. Пропажу мальчика заметила сестра женщины, когда та вернулась на родину без сына. Розыском предполагаемой убийцы занимаются сыщики свердловского главка полиции, - рассказал источник «Комсомолки».

Отмечается, что отец убитого мальчика был найден и задержан в своей квартире. Вместе с ним было еще несколько несовершеннолетних детей. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU