2019-11-28T17:30:47+03:00
Происшествия

Труп пролежал в земле три недели: все, что известно об убийстве 9-летнего мальчика из Беларуси в Екатеринбурге

Официальные представители МВД и Следственного комитета продолжают хранить молчание о деятельности религиозных фанатиков
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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Следователи проводят обыск в квартире, где произошло убийствоСледователи проводят обыск в квартире, где произошло убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одной из главных тем уходящей рабочей недели стало жестокое убийство 9-летнего мальчика из Беларуси в Екатеринбурге. Тело ребенка нашли в лесопарке после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. По данным источника «Комсомолки», о смерти школьника сообщила его тетя. Женщина забила тревогу, когда ее сестра вернулась на родину без сына и мужа.

Тем же утром худшие опасения подтвердились – силовики обнаружили изувеченный труп в Чкаловском районе мегаполиса. Позже выяснилось, что мать ребенка является душевнобольной и уже проходила принудительное лечение в Белоруссии.

- Сейчас следственные органы добиваются экстрадиции матери мальчика на Средний Урал, - рассказывает источник «КП». – Это необходимо для проведения следственного эксперимента. Женщина уже созналась в убийстве. Но по ее словам, ребенка убил муж, а она лишь помогала его закапывать. Расправа произошла 5 ноября этого года.

Квартира, где произошло убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартира, где произошло убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ

Также сообщается о том, что семья приехала жить в Россию лишь в октябре. При обыске съемной квартиры были обнаружены предметы, указывающие на то, что в жилище проходили собрание религиозной секты.

- Мальчика избивали плеткой, но смерть наступила от удушения кляпом, - отмечает источник. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - отмечает источник.

Судьба отца мальчика, подозреваемого в убийстве, остается неизвестной. Его поисками занимаются лучшие сыщики уголовного розыска свердловского главка полиции. К расследованию трагедии уже подключился омбудсмен Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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