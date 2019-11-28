Омбудсмен Мороков займется расследованием убийства 9-летнего мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-28T13:02:42+03:00

По предварительной версии, мальчик стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловский омбудсмен по правам ребенка Игорь Мороков подключился к расследованию убийства 9-летнего мальчика в Екатеринбурге. Как мы уже писали ранее, ребенок является гражданином Республики Беларусь. Сейчас сыщики уголовного розыска ищут его мать, которая сразу после убийства сына сбежала на родину.

- Выясняем, в каких условиях жил ребенок, где учился, и состояла ли его семья на учете в ПДН, - отметил в разговоре с «КП» Мороков.

По предварительной версии, мальчик стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители. О смерти школьника сообщила его тетя, когда ее сестра вернулась в Белоруссию без сына. Позже выяснилось, что женщина является душевнобольной и уже проходила курс лечения в больнице.

По данным источника «Комсомолки» в силовых структурах, мальчик был убит в квартире в Чкаловском районе города, а потом его труп закопали в лесопарке на Юго-Западе.

ИСТОЧНИК KP.RU