2019-12-02T12:14:10+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге решают, отправлять ли за решетку отца-сектанта, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына: онлайн-трансляция

Мужчина избивал ребенка плеткой, чтобы «изгнать бесов». В итоге мальчик задохнулся от кляпа, а потом его два дня пыталась оживить лидер религиозных фанатиков Земфира Гайнуллина. Ей также изберут меру пресечения
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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Тело Данила нашли в паркеТело Данила нашли в паркеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти минуты в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит заседание по избранию меры пресечения Ивану Казанцеву – отцу убитого девятилетнего мальчика и лидеру религиозной секты «ученики Иисуса Христа» Земфире Гайнуллиной. Представители Следственного комитета и гособвинитель будут ходатайствовать об аресте обвиняемых.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На данный момент известно, что Казанцев вместе с женой переехал в Россию этой осенью. В Екатеринбурге они снимали квартиру на Вторчермете, где предположительно и проходили собрания секты «ученики Иисуса Христа». Лидером адептов выступала жительница Нового Уренгоя Земфира Гайнуллина. Именно она рассказывала на YouTube-канале о том, как проходят проповеди, и заставляла других членов общины наказывать детей за любую шалость.

Квартиру, в которой жила семья сектантов, уже осмотрели криминалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиру, в которой жила семья сектантов, уже осмотрели криминалистыФото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 28 ноября изувеченное тело Данила (имя ребенка изменено – прим.ред.) нашли в лесопарковой зоне неподалеку от дома родителей. По «горячим следам» удалось задержать мать мальчика, а Казанцев к тому времени уже подался в бега вместе с другими адептами. Позже их задержали в Уфе.

Квартирой, в которой, предположительно, произошло убийство, оказалась двушка на улице Дорожной. На допросе мама Данила призналась, что Иван избивал сына плеткой, чтобы «изгнать бесов». А для того, чтобы крики мальчика не услышали соседи, ему в рот засунули кляп. В результате ребенок задохнулся.

Но сектанты были уверены, что его можно вернуть к жизни, и позвали на помощь Гайнуллину. Лидер секты два дня пыталась «воскресить» Данила.

ОБВИНЯЮТ В УБИЙСТВЕ ОТЦА, А МАТЬ – НЕТ

По официально информации обвинения предъявлены отцу мальчика и лидеру секты. Казанцева обвиняют по статье «Убийство малолетнего», 48-летнюю Земфиру Гайнуллину – в «Соучастии в убийстве». Источник «КП» в силовых структурах сообщил, что дело уголовное дело было признано сложным и уже передано в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

Земфира Гайнуллина носила религиозное имя Фамарь. Фото: СОЦСЕТИ

Земфира Гайнуллина носила религиозное имя Фамарь. Фото: СОЦСЕТИ

- Отдел занимается преступлениями, совершенным в отношении несовершеннолетних. Учитывая резонанс и большой круг подозреваемых, дело было признано сложным и передано областным следователям, - отметил источник «КП».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В Екатеринбурге решают, отправлять ли за решетку отца-сектанта, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына: онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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