Расследованием займутся лучшие сыщики Урала: дело об убийстве мальчика сектантами признали сложным
Расследованием убийства девятилетнего мальчика из Беларуси, тело которого было найдено в парке Екатеринбурга, займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных структурах.
- Отдел занимается преступлениями, совершенным в отношении несовершеннолетних. Учитывая резонанс и большой круг подозреваемых, дело было признано сложным и передано областным следователям, - отметил источник «КП».
В ввартире на Вторчермете два часа работали криминалистыФото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме этого сегодня в Ленинском районном суде города изберут меру пресечения отцу убитого мальчика. Ранее сообщалось, что мужчина был задержан в Уфе вместе с еще двумя сектантами.
Также стала известна личность лидера секты – ей оказалась жительница Нового Уренгоя Земфира Гайнуллина. По предварительным данным, отец мальчика избивал его плеткой, чтобы «изгнать бесов». Во время «ритуала» ребенок задохнулся из-за кляпа во рту, а после его два дня пыталась оживить Гайнуллина.
Уже известно, что родители школьника снимали квартиру на Вторчермете, куда переехали в начале осени.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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