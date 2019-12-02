Расследованием займутся лучшие сыщики Урала: дело об убийстве мальчика сектантами признали сложным

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-02T08:58:22+03:00

Сегодня в Ленинском районном суде изберут меру пресечения отцу ребенка

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Расследованием убийства девятилетнего мальчика из Беларуси, тело которого было найдено в парке Екатеринбурга, займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных структурах.

- Отдел занимается преступлениями, совершенным в отношении несовершеннолетних. Учитывая резонанс и большой круг подозреваемых, дело было признано сложным и передано областным следователям, - отметил источник «КП».

В ввартире на Вторчермете два часа работали криминалистыФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого сегодня в Ленинском районном суде города изберут меру пресечения отцу убитого мальчика. Ранее сообщалось, что мужчина был задержан в Уфе вместе с еще двумя сектантами.

Также стала известна личность лидера секты – ей оказалась жительница Нового Уренгоя Земфира Гайнуллина. По предварительным данным, отец мальчика избивал его плеткой, чтобы «изгнать бесов». Во время «ритуала» ребенок задохнулся из-за кляпа во рту, а после его два дня пыталась оживить Гайнуллина.

Уже известно, что родители школьника снимали квартиру на Вторчермете, куда переехали в начале осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU