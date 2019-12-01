«Пыталась воскресить ребенка»: следователи задержали главу религиозной секты после смерти 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

Уральские следователи задержали лидера религиозной секты «Ученики Христа». Как сообщает издание Znak.com, 48-летнюю Земфиру Гайнуллину допросили, где она рассказала подробности зверского убийства 9-летнего мальчика из Белоруси. Тело ребенка нашли 28 ноября в парке Екатеринбурга.

По данным источника в правоохранительных органах Znak.com, родители погибшего ребенка обратились к Гайнуллиной с просьбой его оживить, что она и пыталась сделать. Спустя два дня, как у главы секты не получилось воскресить мальчика, его тело закопали в парке.

Убийство совершили на Вторчермете.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагаемыми убийцами ребенка были его родители: отца и мать уже задержали. Они оба состояли в секте «Учеников Иисуса Христа» (недавно мы рассказывали о ее методах). Они регулярно собирались в квартире на улице Дорожной. Как оказалось, это не единственная жертва секты. Источник «Комсомолки»в силовых структурах рассказал, что известно и о других случаях убийств детей, которые совершили адепты этой секты.

Напомним, мальчик умер от асфиксии в той самой квартире на Дорожной. Он был избит плеткой и задохнулся от кляпа во рту. Следствие сомневается, что удушение произошло случайно. Они предполагают, что это был акт жертвоприношения.

Пока следователи и полиция воздерживаются от комментариев по этой теме.

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