«Изгнание бесов – типично для них»: что известно о секте, в которой убили 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается следствие по делу убийства 9-летнего мальчика. Тело ребенка нашли сыщики 28 ноября в одном из парков города. По предварительной информации, семья ребенка состояла в секте «Ученики Иисуса Христа», а смерть мальчика наступила из-за жестокого обращения. Его били плеткой, засунув в рот кляп. Якобы таким образом члены секты проводили обряд «изгнания бесов» из ребенка. Сегодня, 2 декабря, стало известно, что следователи задержали родителей мальчика, а также 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, лидера секты.

Пока идет следствие, мы попросили Александра Дворкина, православного сектоведа рассказать, что известно о секте «Ученики Иисуса Христа».

– «Ученики Иисуса Христа» это авторская секта. Ее создала Земфира Гайнуллина, – объясняет Александр Дворкин, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета. – Это относительно небольшая секта, всего несколько десятков человек, которая полностью сконцентрирована вокруг нее. Гайнуллина, назвавшая себя библейским именем Фамарь, – абсолютный лидер секты. Она прошла через одну из сект, входившую в неопятидесятническое движение, откуда и почерпнула идею крещения Святым Духом и идею того, что все, что не согласуют с ней, с ее пониманием религии, это все является дьявольской одержимостью.

В этом парке Екатеринбурга предположительно и было найдено тело 9-летнего мальчика.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалиста, «изгнания бесов» достаточно типично для движения неопятидесятников.

– Согласно их вере, настоящий христианин обязан быть богатым, здоровым, счастливым и процветающим, – уточняет Александр Дворкин. – Если он не такой, значит он под властью бесов. И опять же настоящий христианин должен подчиняться пастору. Если не подчиняется, то он под властью бесов. Взрослые могут убеждать себя во всем подчиняться пастору ради достижения обещанных им целей. Но дети не такие. Они часто начинают сопротивляться, говорят, что не хотят ходить на многочасовые собрания и прочее. И в разных радикальных неопятидесятнических сектах их объявляют одержимыми бесами и начинают изгонять из них бесов физическими методами. Их связывают на долгие часы, избивают, выставляют на мороз. Нам известны случаи такого рода зверских убийств детей в Бразилии, в США, в Германии. И были они и в России.

Балкон квартиры, которую снимали сектанты. По одной из версий, убийство произошло в ней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в 1999 году в Якутии был убит 11-летний мальчик. Его избили до полусмерти и выбросили на мороз. Тело потом нашли в сугробе.

– А других детей общины успели спасти, в том числе и грудничков. Их на вертолетах в реанимацию госпитализировали, – говорит Александр Дворкин. – В середине 2000-х в Москве бабушка и мама убили свою 6-летнюю дочку. Бабушка была помощницей пастора, девочка была, возможно, психически больна, возможно, педагогически запущена. Они считали, что у нее болезнь и поскольку настоящий христианин должен быть здоровым… они «изгоняли бесов» и убили ее.

Как отмечает эксперт, «Ученики Иисуса Христа» – это типовое название для сект движения неопятидесятников.

– Также они могут называться «Слово жизни», «Живая вера», «Живая вода», «Посольство Божие», «Новое поколение», «Возрождение», – добавляет Александр Дворкин. – Это все типичные для них названия. Главная задача у лидеров секты – власть. Но власть приносит деньги, а деньги еще больше увеличивают власть.

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