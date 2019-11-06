2019-11-06T09:49:35+03:00
Происшествия

Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед

Его спасти не удалось - он утонул
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Артемовском прокуратура проводит проверку из-за маленького ребенка, который провалился под лед и утонул в реке. Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье. Накануне проверять семью мальчика приехали следователи.

- По предварительной информации, мальчик вместе с другом катались по льду. Внезапно он треснул, и ребенок упал в воду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Его друг попытался вытащить его из воды, но безуспешно. Мальчик утонул.

Семья, в которой рос малыш, состоит на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних не стоит.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии.

Сегодня спасатели МЧС вынесли экстренное предупреждение о сильных метелях, которые надвигаются на Урал. Оно будет действовать два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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