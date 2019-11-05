Спасатели бьют тревогу: на Урале из-за игры на тонком льду погиб ребенок

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-05T16:16:27+03:00

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Уральские спасатели бьют тревогу. За выходные на водоемах, где сейчас очень тонкий лед, произошло три несчастных случая. В Кушвинском городском округе специалисты МЧС вытащили из воды, провалившегося под лед мужчину. В Артемовском игра на подмерзшей воде двух мальчиков привела к гибели одного из них. По словам спасателей, сейчас продолжаются поиски предположительно утонувшего вчера мужчины.

- На сегодняшний день средняя толщина льда на водоемах Свердловской области по данным специалистов государственной инспекции по маломерным судам составляет от 1 до 10 сантиметров, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Специалисты проводят замеры льда Фото: МЧС Свердловской области

Сегодня специалисты замерили лед у берега Верх-Исетского пруда. Его толщина оказалась всего 5 сантиметров. Чтобы можно было говорить о безопасности нахождения человека на замерзшей воде, лед должен быть не меньше 10 сантиметров. При этом он не должен быть прозрачным.

- Днем сохраняется плюсовая температура, структура льда остается непрочной и представляет опасность, - добавил старший государственный инспектор Центрального инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Кабаков.

Спасатели провели сегодня с екатеринбуржцами профилактические беседы. Они останавливали рыбаков и граждан, прогуливающихся по тонкому льду, и рассказывали о несчастных случаях, произошедших на водоемах за последние дни. Также горожан проинформировали о том, каких участков льда следует избегать и как оказать первую помощь при переохлаждении или обморожении.

ИСТОЧНИК KP.RU