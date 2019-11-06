2019-11-06T09:35:00+03:00
Общество

На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах

Экстренное предупреждение объявлено на 6 и 7 ноября
Мария Трапезникова
Поделиться:
6 и 7 ноября на Урал обрушатся метели6 и 7 ноября на Урал обрушатся метелиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловские спасатели МЧС в очередной раз бьют тревогу – на Урал надвигаются сильные метели, а на дорогах появится гололед. Экстренное предупреждение объявлено на два дня, 6 и 7 ноября.

- Жителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок на автотранспорте, - посоветовали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В условиях снегопада и гололеда пешеходам необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травм.

Также спасатели советуют воздержаться от туристических походов в горы. Дело в том, что снег в горах быстро заметает тропы и значительно сокращает видимость.

- Если снег застал вас в горах, соблюдайте дистанцию, не отрывайтесь и не отставайте, держите в зоне видимости остальных участников группы, - добавили в МЧС.

В пресс-службе Уралуправтодора рассказали, что на борьбу с непогодой выедут около 115 спецмашин, включая грейдеры, тракторы и погрузчики.

Если вдруг случилась ЧС, обязательно и как можно скорее звоните по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловская прокуратура проводит проверку из-за маленького мальчика, провалившегося под лед
Пытался спасти женщину, но получил локтем в лицо: на Урале будут судить мужчину, ударившего участкового
В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»
Почти половина екатеринбуржцев не знают, в честь кого назван город
Построят велодорожки и зоны отдыха: в Екатеринбурге реконструируют мост через Ольховку
Притворился водителем, которому нужна работа: пристав забрал у уральца самосвал за долги в 220 тысяч
Гигантская пробка в обе стороны: в центре Екатеринбурга трамвай протаранил «пятерку»
В Екатеринбурге открыли частный роддом с ЭКО и современными операционными
В Екатеринбурге искусствоведы и историки восстановят «Девушку с веслом»
Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Баскетболисты «Урала» проиграли московскому ЦСКА-2
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще