На Урал обрушатся метели: спасатели рассказали, что делать, если замело в горах

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-06T09:35:00+03:00

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Свердловские спасатели МЧС в очередной раз бьют тревогу – на Урал надвигаются сильные метели, а на дорогах появится гололед. Экстренное предупреждение объявлено на два дня, 6 и 7 ноября.

- Жителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок на автотранспорте, - посоветовали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В условиях снегопада и гололеда пешеходам необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травм.

Также спасатели советуют воздержаться от туристических походов в горы. Дело в том, что снег в горах быстро заметает тропы и значительно сокращает видимость.

- Если снег застал вас в горах, соблюдайте дистанцию, не отрывайтесь и не отставайте, держите в зоне видимости остальных участников группы, - добавили в МЧС.

В пресс-службе Уралуправтодора рассказали, что на борьбу с непогодой выедут около 115 спецмашин, включая грейдеры, тракторы и погрузчики.

Если вдруг случилась ЧС, обязательно и как можно скорее звоните по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU