«Провалился под лед»: на Урале следователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-05T19:26:53+03:00

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На Урале следователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме в поселке Красногвардейский Артемовского района. Трагедия произошла в это воскресенье. Два мальчика ходили по подмерзшему местному пруду. Внезапно один из детей провалился под лед и стал тонуть. Друг, упавшего в воду мальчика добежал до берега и попросил помощи у прохожего мужчины. К сожалению, спасти тонувшего ребенка уже не удалось.

- Тело погибшего малолетнего было извлечено из пруда водолазами. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагического инцидента. Опрашиваются родственники погибшего мальчика, очевидцы случившегося и иные лица. Анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался погибший ребёнок, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Чтобы определить точную причину смерти ребенка сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи просят напомнить жителям Свердловской области, что нахождение на неокрепшем льду представляет значительную опасность и может повлечь за собой непоправимые последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU