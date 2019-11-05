2019-11-05T19:26:53+03:00
Общество

«Провалился под лед»: на Урале следователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме

Трагедия произошла в это воскресенье
Алина СУРИНА
Поделиться:
Следователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме в Артемовском районеСледователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме в Артемовском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале следователи проверят семью ребенка, погибшего на водоеме в поселке Красногвардейский Артемовского района. Трагедия произошла в это воскресенье. Два мальчика ходили по подмерзшему местному пруду. Внезапно один из детей провалился под лед и стал тонуть. Друг, упавшего в воду мальчика добежал до берега и попросил помощи у прохожего мужчины. К сожалению, спасти тонувшего ребенка уже не удалось.

- Тело погибшего малолетнего было извлечено из пруда водолазами. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагического инцидента. Опрашиваются родственники погибшего мальчика, очевидцы случившегося и иные лица. Анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался погибший ребёнок, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Чтобы определить точную причину смерти ребенка сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи просят напомнить жителям Свердловской области, что нахождение на неокрепшем льду представляет значительную опасность и может повлечь за собой непоправимые последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилисты Екатеринбурга выбирают дату, когда смогут выстроиться в огромную автоелку
В Свердловской области директора школы обвиняют в мошенничестве
В Екатеринбурге озеленят крыши зданий и создадут новые парки и скверы
Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще
На последнем «Старом Новом роке» выступит группа «Чайф»
В Екатеринбурге следователи вернут женщине 17 тысяч за потерянный во время расследования телефон
Спасатели бьют тревогу: на Урале из-за игры на тонком льду погиб ребенок
В Екатеринбурге энергетикам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
Розничный портфель «Альфа-банка» вырастет на 40 - 45 % к концу года
Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 12 земельных участков
В Екатеринбурге недостроенную гостиницу «Дели» продают за 700 миллионов
Вывезли 36 тысяч тонн снега: в мэрии Екатеринбурга отчитались об уборке улиц
Екатеринбургские врачи научились лечить ожоги струями воды
В Екатеринбурге разведчики в бронежилетах и масках вышли на Вайнера, чтобы подарить девушкам цветы
В Екатеринбурге сотрудник миркозаймов отдал грабителю игрушечные деньги
Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре выросли на 6,7 %
Свердловчанин заплатит полмиллиона рублей девочке, которую сбил на машине
Лужа растекается на проезжую часть: в сквере имени Попова забил фонтан с холодной водой
В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит все счета
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который расчистит набережную для строительства «Эрмитаж-Урал»
Больше для абонентов Tele2 в Екатеринбурге
Кабины разбросало в разные стороны: на трассе под Екатеринбургом два самосвала с щебнем столкнулись лоб в лоб
Рыхлый снег на дорогах и дождь: в Екатеринбург идет потепление