Первые данные есть: Горизбирком подвел предварительные итоги опроса в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-14T06:29:28+03:00

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Горизбирком опубликовал первые данные по опросу, который проходил вчера, 13 октября, на 51 площадке Екатеринбурга. Напомним, что вариантов выбора было всего два – в акватории Макаровского моста или на территории Приборостроительного завода на Горького,17. На данный момент в лидерах идет вторая площадка.

Пока что первые итоги есть по трем районам Екатеринбурга – Ленинскому, Чкаловскому и Орджоникидзевскому. Сейчас картина выглядят так:

- 59,35% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);

- 37,63% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом;

- 3,02% опросных листов горизбирком признал недействительными.

Напомним, что голосование проходило вчера с 8:00 до 20:00, мы весь день вели трансляцию и рассказывали, что происходит на опросных пунктах. Всего в нем приняли участие 97 453 человека.

Кстати, вчера вечером, на брифинге с журналистами, выступил и глава города Александр Высокинский, где отметил, что «уральская столица создала новый механизм взаимодействия городского сообщества».

- Считаю, что эту задачу мы выполнили на «отлично», – подчеркнул он. – Довольные и недовольные исходом опроса будут всегда. Но в этом и заключается истинная демократия – меньшинство должно подчиниться воле большинства.

ИСТОЧНИК KP.RU