Александр Высокинский по поводу опроса в Екатеринбурге: явка порадовала, мы вместе пишем историю

В Екатеринбурге в воскресенье, 13 октября, прошел первый общегородской опрос. Поводом стала необходимость выяснить мнение горожан по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины.

Аркадий Чернецкий, что опрос поможет решить конфликт мирный путемФото: Данил СВЕЧКОВ

С 8 до 20 часов во всех семи районах работал 51 пункт для голосования, куда пришли почти 100 тысяч человек. В опросе приняли участие уральские VIP: губернатор Евгений Куйвашев, сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, рок-музыкант Владимир Шахрин, священник Максим Миняйло и многие другие.

Музыкант Владимир Шахрин отдал голос за площадку за Макаровским мостомФото: Олег Галимов

Люди приходили на участки семьями, многие - с домашними питомцами. На один из пунктов пришла делегация, состоящая из православных монахинь. Этот первый опрос действительно стал общегородским мероприятием.

Игорь Алтушкин не стал раскрывать, какую площадку он считает наиболее подходящей для храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 часов до полуночи урны с бюллетенями свозили в Горизбирком. В полночь 51 урну вскрыли, теперь до утра специалисты будут вести подсчет голосов. В понедельник мы узнаем результаты, какая именно площадка выбрана для строительства собора: территория Приборостроительного завода на улице Горького или же набережная реки Исеть за Макаровским мостом.

С уверенностью можно сказать, что опрос состоялся. Для того, чтобы его признали действительным, в нем должны были принять участие 10 857 человек, то есть 1% от общего числа жителей Екатеринбурга, имеющих право голоса. Однако явка в несколько раз превысила этот показатель.

Ящики с бюллетенями вскрыли ровно в полночьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы создаем новые механизмы работы с общественностью. По итогам опроса будет смотреть, как это работает, обсудим с депутатами. Мы проводим опрос в максимально легитимной форме, чтобы процесс двигался дальше. - заявил Александр Высокинский на брифинге в мэрии, который прошел в полночь. - Считаем по районам, а потом все сводим в общую ведомость, которую оглашаем. Считать голоса будут десять членов Горизбиркома.

- Как строить собор, будем думать после подведения итогов. Явка очень порадовала, серьезных стычек на участках не было. Были очереди, но мы с ними справились. Мы вместе пишем историю, - резюмировал глава города. Итоги опроса будут известны уже утром.

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