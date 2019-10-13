2019-10-13T18:46:40+03:00
Общество

Опрос по выбору места строительства храма в Екатеринбурге завершился

Результаты объявят завтра в первой половине дня
Юлия СТАЛИНА
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Участки уже закрыты.Участки уже закрыты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершился опрос по выбору места под храм Святой Екатерины. Прямо сейчас закрываются избирательные участки и опечатываются урны с бланками. Подсчет голосов начнется в ближайшее время, а результаты объявят только в понедельник. Но опрос уже можно считать успешным, поскольку явка перевалила за 1%.

- На 16:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 6,51%. Избирательная комиссия информирует, что на 16-00 проголосовало 70 712 человек, - рассказывают в ведомстве.

Сейчас известно, что всего явка составила 97 453 человек. Отметим, что сегодня работал 51 пункт. За честностью следили наблюдатели в лице волонтеров и активистов общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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