Опрос по выбору места строительства храма в Екатеринбурге завершился
В Екатеринбурге завершился опрос по выбору места под храм Святой Екатерины. Прямо сейчас закрываются избирательные участки и опечатываются урны с бланками. Подсчет голосов начнется в ближайшее время, а результаты объявят только в понедельник. Но опрос уже можно считать успешным, поскольку явка перевалила за 1%.
- На 16:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 6,51%. Избирательная комиссия информирует, что на 16-00 проголосовало 70 712 человек, - рассказывают в ведомстве.
Сейчас известно, что всего явка составила 97 453 человек. Отметим, что сегодня работал 51 пункт. За честностью следили наблюдатели в лице волонтеров и активистов общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU