«Не опять, а снова»: в Филькино почти восстановили «утонувший» мост

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-03T09:35:58+03:00

Он простоял всего день – вчера его смыло течением

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В уральском селе Филькино восстановили часть моста через реку Каква, которая связывает два противоположных жилых берега. Напомним, что он простоял всего день и рухнул под натиском течения. В департаменте информполитики региона отметили, что часть была восстановлена еще вчера, около 23:00.

- После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности, - рассказали там.

Фото: Анастасия Пристав

Напомним, что местные жители жили без моста два года и добирались до больниц и школ на лодках. После того, как они поняли, что власти помочь не смогут, в июле этого года мост-переправа был установлен своими руками. Через некоторое время после торжественного открытия его смыло водой.

Из-за того, что часть села Филькино была долгое время отрезана от цивилизации, и власти отказывались им помогать, Серовский отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении администрации Серовского округа, за халатность.

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ИСТОЧНИК KP.RU