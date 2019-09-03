2019-09-03T09:35:58+03:00
Общество

«Не опять, а снова»: в Филькино почти восстановили «утонувший» мост

Он простоял всего день – вчера его смыло течением
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мост почти реанимировали. Фото: Анастасия ПриставМост почти реанимировали. Фото: Анастасия Пристав
Изменить размер текста:

В уральском селе Филькино восстановили часть моста через реку Каква, которая связывает два противоположных жилых берега. Напомним, что он простоял всего день и рухнул под натиском течения. В департаменте информполитики региона отметили, что часть была восстановлена еще вчера, около 23:00.

- После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности, - рассказали там.

Фото: Анастасия Пристав

Фото: Анастасия Пристав

Напомним, что местные жители жили без моста два года и добирались до больниц и школ на лодках. После того, как они поняли, что власти помочь не смогут, в июле этого года мост-переправа был установлен своими руками. Через некоторое время после торжественного открытия его смыло водой.

Из-за того, что часть села Филькино была долгое время отрезана от цивилизации, и власти отказывались им помогать, Серовский отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении администрации Серовского округа, за халатность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выспрашивали про соседей»: жителей поселка Филькино, которые своими силами построили мост, вызывают в СК. Администрацию обвиняют в том, что они два года не могли построить им мост (подробнее)

«В сапогах или на лодке пойдем выяснять»: мост в Филькино, который уральцы строили самостоятельно, спустя две недели затопило.Наводнение произошло из-за открытия шлюз на дамбе (подробнее)

Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок. «Мусорная реформа» пришла в деревню Филькино, где больше года нет моста - единственного сообщения с цивилизацией (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургский зоопарк просит добровольцев принести тыкву для слонихи Даши и бегемота Евы
«Долго не вызывали врача»: на Урале детсад обязан выплатить 100 тысяч ребенку, сломавшему на физкультуре ногу
Свердловский министр образования даст старт новому учебному году в прямом эфире
Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву свой Audi
Уральцы стали чаще заказывать посылки из Китая
«Пытался догнать автобус»: в Екатеринбурге на Пионерском под колеса попал подросток, перебегающий на «красный»
На Урале бывший полицейский оформлял ложные ДТП из-за страховки
Как и предрекали: в первый учебный день Екатеринбург встал в шестибальные пробки
В Нижнетагильской Православной гимназии открылся спортзал за 40 миллионов
Полностью сгорела обшивка: на Урале вспыхнул автосервис
«Похожа на Зимний дворец»: британская газета The Times высказалась о школе с золотыми унитазами в Екатеринбурге
Нуждается в медицинской помощи: На Урале ищут молодого человека
Территорию вокруг Центрального стадиона благоустроят спустя год после ЧМ в Екатеринбурге
Сезон простуд: За неделю в Свердловской области заболели больше 13 тысяч человек
В прокуратуре рассказали, кто из уральцев имеет право на бесплатные лекарства