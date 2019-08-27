«Осваиваю самостоятельное движение»: выжившая на севере Урала туристка начала ходить

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-27T08:56:03+03:00

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Больше девяти месяцев прошло с того дня, как в горах Северного Урала потерялись две туристки Елена Осипова и Елена Подкорытова. Девушки отстали от группы во время спуска и сбились с пути. Лишь на четвертый день поисков спасатели МЧС нашли женщин: Елена Подкорытова была уже мертва, а ее подруга едва могла говорить.

В тяжелом состоянии выжившую доставили на вертолете в больницу Краснотурьинска, а после перевезли в Екатеринбург. Чтобы спасти Елене жизнь врачам пришлось ампутировать ей стопы, так как конечности были сильно обморожены.

Елена Осипова на отдыхе в Болгарии. Фото: соцсети

Несколько раз мы пытались договориться с туристкой об интервью, чтобы она рассказал о жизни после этой страшной истории, но каждый раз Елена вежливо отказывала нам. Сегодня она впервые за долгое время написала пост в социальных сетях, в котором рассказала о своем состоянии. К записи она приложила фотографии с отдыха в Болгарии.

- Чтобы выразить благодарность, мне очень хотелось сначала получить результат, - пишет Елена Осипова. - А результатом сейчас для меня является возможность ходить. К сожалению, не так быстро всё получается, как бы хотелось. Но, вероятно, всё что произошло, несёт за собой особое значение для жизни: научиться терпению, мудрости, оставить легкомыслие, научиться принимать помощь! От души хочу поблагодарить всех моих близких, знакомых, друзей, мою семью, которая отказалась от отпусков на год вперёд, чтобы быть рядом в нужный момент, всех неравнодушных людей, что выразили такое огромное количество теплых чувств и поддержки, что я верю в человечество и наш народ, и его уникальность и доброту! Наконец осваиваю снова самостоятельное движение!

Напомним, что следователи СКР не усмотрели признаков криминала в смерти второй туристки.

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ИСТОЧНИК KP.RU