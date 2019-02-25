Следователи отказались возбуждать уголовное дело после смерти туристки на севере Урала

Следователи СКР приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» после смерти в горах на севере Урала 35-летней туристки Елены Подкорытовой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Краснотурьинску Сергей Хмеленко.

- Решение об отказе в возбуждении дела по статье 105 УК РФ было принято на прошлой неделе. Продолжается проверка работы сотрудников МЧС на предмет халатности, - отметил капитан юстиции.

Елена Подкорытова отбилась от своей группы вместе с 31-летней подругой Еленой Осиповой 19 января во время похода на Сухогорский камень.

Елена часто ходила в походы, но ни разу не попадала в экстренные ситуации. Фото: соцсети

Почти четыре дня женщины провели на открытом воздухе без еды и воды. Их нашли по пояс в снегу лишь к вечеру 22-го числа, к тому времени Елена Подкорытова была уже мертва, а вторая туристка едва подавала признаки жизни.

Елена Осипова чудом осталась жива. Фото: соцсети

В результате ее доставили на вертолете сначала в больницу Краснотурьинска, а на следующий день в ожоговый центр Екатеринбурга. Врачам пришлось ампутировать Елене стопы.

Несколько дней выжившая туристка была подключена к аппарату ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ

Проверить работу спасателей силовиков попросили родственники погибшей. Они уверены, что Елену можно было найти быстрее, и тогда были бы шансы спасти ей жизнь. У туристки остался маленький сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ходили по 40 часов, а ночью я не давала подруге засыпать»:найденная в горах Урала туристка рассказала, как ей удалось выжить. Елена Осипова пришла в сознание после операции по ампутации стоп (подробности)