В уральских горах нашли пропавших туристок: одна из них погибла

После трех дней поисков на севере Свердловской области нашли пропавших туристок Елену Подкорытову и Елену Осипову. В ГУ МЧС региона подтвердили информацию, но не сообщили о состоянии путешественниц. Сейчас их готовят к транспортировке на вертолете МИ-8.

На этой карте мы обозначили место, где нашли женщинФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Подруги потерялись в горах 19 января, когда отправились в поход в составе группы из пяти человек. Утром 21 января они вышли на связь и сказали, что находятся в одном из поселков староверов. В спасательной операции участвовали десятки сотрудников МЧС, охотники и представители Следственного комитета.

Позже стало известно, что одна из женщин скончалась.

- Эвакуация туристов будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России. К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

обе женщины достаточно опытные путешественницы и давно ходят в походы. Фото: соцсети

По словам друзей, 35-летняя Елена Подкорытова уже давно ходит в походы и не раз выбиралась на север Среднего Урала. Возможно, борт МЧС доставит женщин в одну из больниц Екатеринбурга.

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