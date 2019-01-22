Отбились от группы: в уральских горах третьи сутки ищут двух туристок из Екатеринбурга
Вот уже третий день на севере Свердловской области продолжаются поиски пропавших туристок из Екатеринбурга. Две Елены отбились от группы из пяти человек, и пропали из виду. После того, как друзья женщин обратились в МЧС, стало известно, что маршрут своего похода они не регистрировали.
Последняя запись Елены Подкорытовой в соцсетях - фотография с Сухоложского камня. Фото: соцсети
Поиски не прекращались даже ночью, спасатели знают, что у подруг не осталось еды. Всего в операции задействованы более 60 человек (спасатели, полиция, охотники), вертолет Ми-8 МЧС России и 21 единица техники, из них 10 снегоходов.
Силы поисковиков сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов горы Казанский камень. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- Поиски с воздуха сегодня будут продолжены, в зону поиска уже вылетел вертолет со спасателями на борту. Силы поисковиков сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов горы Казанский Камень, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - За минувшие сутки обследованы 115 кв. км территории, из них 90 кв. км с воздуха и 25 кв. км - наземной группировкой. С начала поисков зона обследования составила 127 кв. км.
Нам удалось выяснить, что одна из потерявшихся – Елена Подкорытова является опытным туристом и уже далеко не в первый раз отправилась в горы.
Елена Подкорытова заядлая путешественница путешественница. Фото: соцсети
По словам проводника группы путешествий «Выше облаков» Ильфата Исламова, она часто путешествует и не поддается панике в экстремальных ситуациях.
Место поиска оцепили сотрудники МЧС, к операции допускаются только опытные проводники
- У нее устойчивая психика, не раз бывала в горах на севере Урала, - рассказывает Ильфат. - Также путешествовала на Алтае и Грузии. Уверен, с ней все порядке.
Вторая пропавшая - Елена Осипова. Фото: соцсети
Известно, что в вместе с девушками в группе были опытные путешественники Александр Гапак и Илья Рязанов.