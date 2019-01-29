«Ходили по 40 часов, а ночью я не давала подруге засыпать»:найденная в горах Урала туристка рассказала, как ей удалось выжить

Ровно неделю назад на севере Свердловской области во всю шла операция по спасению потерявшихся 19 января в горах туристок Елены Осиповой и Елены Подкорытовой.

Лишь во второй половине вторника женщин нашли по пояс в снегу, едва дышавшую Елену Осипову на вертолете доставили в больницу Краснотурьинска, а ее погибшую подругу на руках несли до базы активного отдыха, откуда и начинали свой поход путешественницы.

Женщины пропали 19 января,а нашли их только 22 числа. Фото: соцсети

Уже на следующей день чудом выжившую Елену перевезли из уральской глубинки в ожоговый центр ГКБ № 40 Екатеринбурга, где и была проведена операция по ампутации стоп. По словам врачей, шансов спасти ноги не было, из-за сильнейшего обморожения состояние женщины ухудшалось.

В прошлую среду Елену Осипову на вертолете доставили в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительно, но после операции Елене с каждым днем становилось лучше, а через три дня она начала самостоятельно дышать. Вчера вечером она впервые после случившегося взяла в руки телефон и зашла в социальные сети.

- Ребята, столько на свете потрясающих людей! – написала Елена вчера вечером. - Спасибо вам огромное за такую мощную поддержку! Обязательно отвечу всем по мере возможности. Берегите себя и близких, видимо это лишний повод нам всем об этом еще разок задуматься!

Навестить Елену в ближайшее время не получится, в стационаре больницы объявлен карантин по гриппу. Поэтому мы решили связаться с туристкой по телефону и узнать о ее состоянии. Голос у Елены был весьма бодрый.

Елена, как вы себя чувствуете?

- Спасибо, мне намного лучше, уже перевели из реанимации в обычную палату.

Удивились, когда очнулись в Екатеринбурге?

- Конечно, я же была в коме и ничего не помню с того момента, как меня нашли в горах спасатели.

Вы помните тот момент, когда отстали от своей группы?

- Да. Мы задержались на мгновение, Лена встретила своего знакомого, и они говорили пару минут. Мы оглянуться не успели, а наших ребят уже нет. Погода резко испортилась, и мы потеряли их из виду. На нужную нам тропу так и не вышли…

Женщин нашли между Сухогорским Камнем и горой СемичеловечьяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Почему вы сразу не позвонили в МЧС, у вас же был телефон?

- Мой телефон разрядился, я это поняла уже к вечеру субботы, у Лены тоже был телефон, но она почему-то не звонила спасателям. Я не отследила этот момент.

Что было дальше, как вы выживали все эти дни?

- Я как могла старалась нас согревать, в первые сутки мы ходили по 40 часов. Ночью я не давала Лене заснуть, понимала, что потом уже не проснется.

Какой момент, по-вашему, стал переломным?

- В понедельник утром мы позвонили в службу спасения, но на тот момент у нас уже были мокрыми ноги. Ходить уже не было сил, оставалось только надеется, что нас вовремя найдут.

Во время второго звонка вы сказали, что подруга не подает признаков жизни. В какое время Елена потеряла сознание?

- Во вторник…

С Еленой Подкорытовой простились в субботу. Фото: соцсети

Когда стало только известно о вашей пропаже, все в один голос говорили о вашей с Еленой хорошей подготовке. Как же так получилось, что вы не смогли выйти к людям?

- Мы не были готовы к таким погодным условиям, отправились в поход налегке. Совместные походы у нас были раз в месяц, но с таким мы еще никогда не сталкивались.

Опытные путешественники говорят: «Если потерялись – спускайтесь вниз, или идите вдоль реки». Почему же вы не спускались, так у вас было больше шансов встретить кого-нибудь?

- Мы спускались! – воскликнула Елена. – В первые сутки мы до последнего думали, что вернемся на базу. Потом как выяснилось, все это время ходили кругами.

Друзья туристок продолжают сбор средств. Помочь матерям женщин можно переводом на карты Сбербанка: 2202 2008 5401 8932 – Лариса Николаевна С. (мама погибшей), 6390 0272 9019 1379 07 – Ольга Ларионовна О.

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