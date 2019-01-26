В Екатеринбурге простились с погибшей на севере Урала туристкой

Сегодня в Екатеринбурге простились с 35-летней Еленой Подкорытовой, которая погибла в горах на севере Свердловской области. Трагедия произошла после того, как опытная туристка заблудилась вместе со своей подругой Еленой Осиповой 19 января. Три дня женщины находились в нечеловеческих условиях посреди льда и снега.

Друзья погибшей до сих пор не могут понять, как женщины отбились от своей группы. Фото: соцсети

Только 21 числа им удалось выйти на связь, но несмотря на огромные усилия спасателей туристок нашли лишь вечером следующего дня. К тому моменту Елена Осипова едва дышала, а ее подруга уже была мертва. Чудом уцелевшую екатеринбурженку доставили на вертолете в больницу, сначала в Краснотурьинск, а затем уже в областной центр.

23 января Елену Осипову доставили в Екатеринбург на вертолетеФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы спасти жизнь Елене, врачам пришлось ампутировать ей стопы.

Проводить в последний путь Елену Подкорытову пришли десятки ее друзей и единомышленников, с которыми она практически каждые выходные проводила в походах.

Елена Подкорытова была опытным путешественником и неоднократно была в горах на севере Урала. Фото: соцсети

Друзья Елен просят всех неравнодушных к этой истории помочь матерям женщин и перевести деньги на карты Сбербанка: 2202 2008 5401 8932 – Лариса Николаевна С. (мама погибшей), 6390 0272 9019 1379 07 – Ольга Ларионовна О.

С погибшей простились в субботу в обедФото: Олег Галимов

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