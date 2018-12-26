2018-12-26T14:33:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге открылась первая фотовыставка, посвященная собакам-поводырям

На Урале таких псов всего 12
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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В Екатеринбурге сегодня открылась уникальная фотовыставка. Впервые в уральской столице представили экспозицию со снимками собак-поводырей. Фотовыставка стала одним из этапов областного социально-просветительского проекта «Собака-проводник безопасна для общества», который проводит Областной центр реабилитации инвалидов.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

- Каждый экспонат - это не просто милая фотография, а информационный мини-стенд. Читая подписи, вы узнаете, почему собака-проводник не носит намордник, какие породы отбирают для спецподготовки, кто ответственен за переход дороги: человек или собака, какие права есть у собаки-проводника при проезде в общественном транспорте и многое другое. От работы этих четвероногих напрямую зависит безопасность их хозяев, - рассказали организаторы.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Несмотря на то, что инвалидов по зрению в Свердловской области порядка 7000, псов-поводырей на Урале всего 12. В среднем такие собаки служат 10 лет. Некоторые, как Ева и Зевс, уже на заслуженном отдыхе, Барри недавно выбыл из строя, так как получил серьезную травму. А вот лабрадоры Золотой родник Фейе или Николас Борн ту лав - в самом расцвете профессиональной карьеры.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Именно Николас со своим хозяином Ринатом Шайдуллиным открывал выставку. Гости с интересом изучали специальное снаряжение собаки-проводника и еще долго разговаривали с незрячим об особенностях содержания и правах его лохматого поводыря.

Фотовыставка будет работать до февраля 2019 года. Она расположена на 3 этаже ТРЦ «Гринвич» напротив гардероба кинотеатра.

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