Читатели «Комсомолки» помогли собрать 120 тысяч рублей собаке-поводырю из Березовского, которую сбила машина

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-06T11:05:10+03:00

Однако впереди у Барри длительная реабилитация. Сейчас в неделю на уколы и лекарства хозяин пса тратит по 15-20 тысяч рублей. А в целом восстановление займет не меньше года

Изменить размер текста: A A

Барри довольно плюхается в сугроб и радостно ловит пастью снежки, которые бросает ему хозяин Марс Гафуров. Сейчас прогулки пса проходят в несколько раз реже, поэтому вызывают у собаки особый восторг. Две недели назад Барри сбила машина, в результате которой у пса-поводыря отказали задние лапы. Из-за этого на улицу хозяин вынужден носить собаку на руках.

Ветеринары в долг сделали экстренную операцию. Оплатить ее сразу мужчина, имеющий первую группу инвалидности по зрению, не смог и попросил помощи. На призыв откликнулись сотни читателей «Комсомолки», которые на данный момент помогли собрать для Барри 120 тысяч рублей.

Барри два года служил хозяину верой и правдой, но теперь сам нуждается в помощи. Фото: Марс Гафуров

Часть из них ушла на оплату операцию, по 15-20 тысяч Марс тратит каждую неделю на уколы и таблетки для пса. А впереди еще минимум год реабилитации. В ближайшее время начнутся консультации со специалистами и составление программы, а пока хозяин помогает другу, чем может.

- Поскольку я учусь на массажиста, то каждый день делаю Барри массаж, - рассказывает Марс. - Я ему пальчики массажирую, и какие-то импульсы уже идут - он лапки отдергивать начинает. Мы с ним даже придумали команду. Я лапки к своему животу прижимаю и говорю «Барри, дави!». И он делает усилие и пытается давить.

По словам хозяина, ему уже поступило несколько предложений прооперировать Барри в Москве и Питере, но Марс пока рассчитывает на местных Айболитов. Из Германии и Москвы люди изъявили желание прислать для собаки специальную коляску. Но с заграницей Марс вести переписку не может из-за незнания языка, а приедет ли подарок из столицы - пока тоже неизвестно.

Поводырь с самого рождения воспитывался как помощник в подмосковном спецпитомнике. Фото: Марс Гафуров

- Конечно, Барри хочет ходить. Я иногда его беру за животик, и он бежит за своим мячиком. Пробовал ему из сумки двухколесной сделать коляску, но она не держится. Еще есть два трехколесных велосипеда. Хочу из них еще попробовать: убрать руль, вместо него площадку сделать, а на педальки ремни для лап, - рассказывает Марс.

Мужчина был бы рад, если вдруг найдется кто-то, кто поможет ему вести социальные сети и общаться с потенциальными благодетелями, а также выкладывать отчеты о состоянии Барри.

Помочь Марсу и Барри можно, отправив деньги на счет карты Сбербанка: 5469 0116 0364 6506 или перечислить их по номеру телефона хозяина - 8 967 639 11 23.