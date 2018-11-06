2018-11-06T11:05:10+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» помогли собрать 120 тысяч рублей собаке-поводырю из Березовского, которую сбила машина

Однако впереди у Барри длительная реабилитация. Сейчас в неделю на уколы и лекарства хозяин пса тратит по 15-20 тысяч рублей. А в целом восстановление займет не меньше года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Марс ГафуровФото: Марс Гафуров
Изменить размер текста:

Барри довольно плюхается в сугроб и радостно ловит пастью снежки, которые бросает ему хозяин Марс Гафуров. Сейчас прогулки пса проходят в несколько раз реже, поэтому вызывают у собаки особый восторг. Две недели назад Барри сбила машина, в результате которой у пса-поводыря отказали задние лапы. Из-за этого на улицу хозяин вынужден носить собаку на руках.

Ветеринары в долг сделали экстренную операцию. Оплатить ее сразу мужчина, имеющий первую группу инвалидности по зрению, не смог и попросил помощи. На призыв откликнулись сотни читателей «Комсомолки», которые на данный момент помогли собрать для Барри 120 тысяч рублей.

Барри два года служил хозяину верой и правдой, но теперь сам нуждается в помощи. Фото: Марс Гафуров

Барри два года служил хозяину верой и правдой, но теперь сам нуждается в помощи. Фото: Марс Гафуров

Часть из них ушла на оплату операцию, по 15-20 тысяч Марс тратит каждую неделю на уколы и таблетки для пса. А впереди еще минимум год реабилитации. В ближайшее время начнутся консультации со специалистами и составление программы, а пока хозяин помогает другу, чем может.

- Поскольку я учусь на массажиста, то каждый день делаю Барри массаж, - рассказывает Марс. - Я ему пальчики массажирую, и какие-то импульсы уже идут - он лапки отдергивать начинает. Мы с ним даже придумали команду. Я лапки к своему животу прижимаю и говорю «Барри, дави!». И он делает усилие и пытается давить.

По словам хозяина, ему уже поступило несколько предложений прооперировать Барри в Москве и Питере, но Марс пока рассчитывает на местных Айболитов. Из Германии и Москвы люди изъявили желание прислать для собаки специальную коляску. Но с заграницей Марс вести переписку не может из-за незнания языка, а приедет ли подарок из столицы - пока тоже неизвестно.

Поводырь с самого рождения воспитывался как помощник в подмосковном спецпитомнике. Фото: Марс Гафуров

Поводырь с самого рождения воспитывался как помощник в подмосковном спецпитомнике. Фото: Марс Гафуров

- Конечно, Барри хочет ходить. Я иногда его беру за животик, и он бежит за своим мячиком. Пробовал ему из сумки двухколесной сделать коляску, но она не держится. Еще есть два трехколесных велосипеда. Хочу из них еще попробовать: убрать руль, вместо него площадку сделать, а на педальки ремни для лап, - рассказывает Марс.

Мужчина был бы рад, если вдруг найдется кто-то, кто поможет ему вести социальные сети и общаться с потенциальными благодетелями, а также выкладывать отчеты о состоянии Барри.

Помочь Марсу и Барри можно, отправив деньги на счет карты Сбербанка: 5469 0116 0364 6506 или перечислить их по номеру телефона хозяина - 8 967 639 11 23.

Спасти собаку-поводыря.На Урале незрячий собирает деньги на лечение своего пса-поводыря, которого сбила машина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Новости 24
Екатеринбург попал в топ-5 самых интересных мест для туристов
«Весь вид портит»: жители Лесного требуют снять с жилого дома плакат с Ольгой Глацких
Свердловские полицейские за ноябрьские праздники поймали 250 пьяных водителей
В противорадиационном укрытии Екатеринбурга прикрыли нелегальный салон красоты
На Урале для борьбы с браконьерами купят гоночный дрон за пять миллионов рублей
Глава свердловского избиркома Валерий Чайников возглавил Аппарат губернатора и правительства
Вкладчики Уралтрансбанка начали получать страховые выплаты
В Нижних Сергах вынесли приговор водителю, который на «КАМАЗе» сбил велосипедистку и скрылся
Свердловские спасатели из-за снега и гололедицы продлили штормовое предупреждение
Средний Урал после потепления ожидают резкие заморозки
На Сибирском тракте водитель сбил дорожного рабочего
Свердловские полицейские подвели итоги профилактической операции «МАК-2018»
В Нижнем Тагиле поймали педофила-рецидивиста
Екатеринбургская митрополия получила награду на православном фесивале
На конкурсе «Факел» в Екатеринбурге поют лучше, чем в группе «Фабрика»
В железнодорожные войска ЦВО Свердловской области поступили новые самоходные понтоны
В Екатеринбурге пьяный мужчина угнал пассажирскую "ГАЗель" и разбил ее
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение