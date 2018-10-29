2018-10-29T14:23:13+03:00
Происшествия

«Он уже как член семьи»: в Березовском незрячий собирает деньги на лечение своей собаки-поводыря, которого сбила машина

В ветклинике шоколадного лабрадора-ретривера прооперировали в долг, а впереди еще длительная реабилитация
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Марс ГафуровФото: Марс Гафуров
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Четырехлетний лабрадор-поводырь Барри уже неделю не гуляет, а из всех движений может лишь приподниматься на передних лапах. Хозяин пса - инвалид по зрению Марс Гафуров заботливо ставит перед собакой миску с едой и ласково гладит по голове.

Зрение мужчины ухудшалось с каждым годом, и в 2013 ему дали первую группу инвалидности. Незрячему требовалась помощь даже в элементарным бытовых делах и в 2016 березовчанин решил взять мохнатого помощника. На Урал Барри приехал из подмосковного питомника. С того времени хозяин и пес не расставались.

Еще недавно Барри был очень активным и жизнерадостным псом. Фото: Марс Гафуров

Еще недавно Барри был очень активным и жизнерадостным псом. Фото: Марс Гафуров

Все случилось 22 октября, когда пес в очередной раз гулял с хозяином. Ничего не предвещало беды, мужчина лишь хотел перестегнуть поводок, но в этот момент лабрадор ринулся прочь. Мужчина подумал, что собака справит нужду и вернется, то через несколько секунд услышал визг тормозов. Оказалось, Барри выбежал на дорогу, а водитель не успел среагировать.

- Водитель помог довезти собаку до ветлечебницы, но в Березовском его не стали смотреть. Потом приехал сын, и мы уже поехали в Екатеринбург, - вспоминает Марс Гафуров. - Операция шла два часа. Диагноз - перелом 12-го и 13-го позвонков и обрыв нерва. Позвоночник там чем-то скрепили, но движения в задних лапах сейчас нет. Я учусь на массажиста и посоветовался со специалистами, они сказали, что за год этот нерв может отрасти только на 2-2,5 сантиметра. Восстановление будет долгим.

Сейчас лабрадор не может даже сидеть. Фото: Марс Гафуров

Сейчас лабрадор не может даже сидеть. Фото: Марс Гафуров

Прооперировали Барри в долг, сейчас Марс Гафуров должен клинике 23 тысячи рублей. И это не считая дорогостоящего восстановления. Собаке необходимы занятия с реабилитологом и невропатологом, а это несколько тысяч рублей за один сеанс.

- Тяжело и морально, и финансово, - говорит Марс. - Можно собаку списать и встать снова на очередь за новым поводырем. Но я буду ухаживать, это же как член семьи. Двоякая, конечно, ситуация - мучить собаку тоже не хочется, но он ведь живой, все соображает и как его вести на усыпление - не представляю. Будем тянуть до последнего.

Барри очень скучает по совместным прогулкам с хозяином. Фото: Марс Гафуров

Барри очень скучает по совместным прогулкам с хозяином. Фото: Марс Гафуров

Барри родился в 2014 году, на службе с 2016-го. Пес - обладатель чемпионского титула на Всероссийских соревнованиях «Я и моя собака». В 2018 году в рамках Библионочи лабрадор вместе с хозяином принимал участие в параде собак-проводников «Лохматые волонтеры».

Помочь Марсу и Барри можно, отправив деньги на счет карты Сбербанка: 5469 0116 0364 6506 или перечислить их по номеру телефона хозяина - 8 967 639 11 23.

Также можно купить книгу, которую написал друг Марса Владимир Васкевич - «Путешествие без границ». Вырученные средства пойдут на реабилитацию Барри. Для приобретения книги нужно написать Владимиру в личные сообщения Вконтакте. С пометкой «Хочу помочь Барри!».

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