2018-12-26T07:11:04+03:00
Общество

Мэрия наказала автопредприятие, кондуктор которого оскорбила инвалида по зрению

Женщина требовала, чтобы незрячий мужчина заплатил за собаку-поводыря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Никита ГригорьевФото: Никита Григорьев
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Мэрия Екатеринбурга вмешалась в инцидент, произошедший в автобусе с инвалидом по зрению, и наказала автотранспортное предприятие за неподобающее поведение. 20 декабря на рейсе № 27 незрячий Ринат Шайдуллин невольно стал участником скандала.

Кондуктор требовала, чтобы мужчина оплатил проезд собаки-поводыря Николаса. А когда пассажир отказался, ссылаясь на федеральный закон, начала издеваться и грубить. Женщина уверяла, что у слепых должна быть отдельная ЕКАРТА для собак. После череды оскорблений инвалид вышел из автобуса и набрал единый номер экстренных служб.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал произошедшее вопиющим случаем отсутствия милосердия и незнания закона.

По поводу инцидента в мэрии даже внепланово собрали административную комиссию, туда же пригласили и директора компании-перевозчика Вячеслава Волкова. В итоге за горе-кондуктора предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей.

- Дополнительно мы решили после праздничных выходных провести встречи с другими коммерческими перевозчиками, чтобы еще раз проинструктировать их по вопросам соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок и напомнить им основные правила, касающиеся работы с особыми категориями граждан, - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Игорь Федотов.

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