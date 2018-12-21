2018-12-21T08:16:02+03:00
Происшествия

«Говорила, выкинет нас, как мусор»: в Екатеринбурге кондуктор угрожала слепому, отказавшемуся платить за собаку-поводыря

По закону, служебный пес должен всюду сопровождать хозяина бесплатно, но женщина настаивала на деньгах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: страница в Facebook Рината ШайдуллинаФото: страница в Facebook Рината Шайдуллина
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В Екатеринбурге не успеет стихнуть один транспортный скандал, как тут же возникает новый. Последние несколько месяцев из новостной лены не исчезают истории о высадке кондукторами детей: и посреди дороги, и в холод, и без денег. А теперь в список пострадавших попал и инвалид по зрению.

Ринат Шайдуллин потерял зрение два года назад. Чтобы приспособиться к новой жизни, мужчина отстоял очередь и получил в помощники собаку-поводыря породы лабрадор по клике Николас.

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

Пес находится с хозяином 24x7, сопровождая его абсолютно повсюду. До недавнего времени проблем у незрячего не возникало, с собакой он мог войти в любое помещение и транспорт. А теперь вдруг узнал, что на поводыря ему нужно приобрести отдельную Е-карту...для собаки. Именно так ему заявила кондуктор 27-го автобуса.

Женщина требовала от инвалида оплатить проезд собаки, а когда мужчина, сославшись на закон, отказался, начала его обзывать.

- Кондуктор заявила мне: «Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!». Данная фраза была произнесена с глубокой насмешкой в голосе над всеми инвалидами. Получается, что все люди, имеющие инвалидность, наказаны Богом! - сокрушается Ринат.

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

По словам пострадавшего пассажира, после оскорблений женщина перешла к угрозам, обещая переломать незрячему руки и ноги, чтобы он вообще не смог никуда выходить из дома.

- Я бы её простил, если бы она не оскорбляла и не грозилась выкинуть нас с Николасом, как мусор, из автобуса! Были попытки со стороны других возразить ей, но большинство поддерживали ее. Я раньше никогда не сталкивался с такой грубостью, - рассказывает Ринат. - А больше всего жалко Николаса - он, как всегда, с добрыми глазами сидел и мило смотрел в ее сторону. Надо будет у него поучиться.

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

Фото: страница в Facebook Рината Шайдуллина

В автотранспортном предприятии ООО «ПАТП «Город», которое обслуживает маршрут № 27, сообщили, что уже узнали, кто был кондуктором на злополучном рейсе. Сейчас руководство беседует с ней, выясняя обстоятельства.

- У нас такая ситуация впервые. В приоритете у нас, чтобы все пассажиры были довольны качеством услуг и мы постоянно над этим работаем. Сейчас идет расследование, - рассказали в компании-перевозчике. - Периодически на предприятии проводится инструктаж с работниками, как вести себя с пассажирами в той или иной ситуации. 26 декабря к нам приедут из Областного центра реабилитации инвалидов, которые проведут еще одну беседу, акцентируя внимание на правилах поведения с пассажирами-инвалидами.

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