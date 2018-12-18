«Не захотели везти ее одну»: в Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса за семь остановок до дома

В Екатеринбурге разразился очередной скандал с высадкой ребенка из общественного транспорта. На этот раз отличились водитель и кондуктор 021 маршрута. Как рассказала мама школьницы, ее 16-летнюю дочь высадили за семь остановок до дома, заявив, что ради нее одной движение по маршруту продолжать бессмысленно.

Девочка вышла из автобуса, когда на улице уже стемнело. Деньги за проезд школьнице при этом не вернули, а больше у нее с собой не было. В результате, мама была вынуждена просить соседку посидеть с младшим ребенком, а сама на такси ехать за старшей дочерью.

У компании-перевозчика, обслуживающего 021 маршрут, на момент публикации взять комментарий не удалось. В «Уралтрансгрупп» сообщили, что директора нет на месте, а кроме него прояснить ситуацию больше некому.

Между тем инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

- Устанавливается, имел ли место в действительности данный инцидент, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании. Особое внимание будет обращено на соблюдение маршрута движения автобусом.

Напомним, что этой осенью из автобуса, следовавшего по маршруту №1 в Екатеринбурге, высадили девочку, у которой с собой не оказалось справки из школы. Тогда в ситуацию также вмешались сотрудники прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге кондуктор снова высадила ребенка из автобуса на мороз

Накануне вечером из автобуса 5-го маршрута очередной кондуктор выгнал на улицу первоклашку, которому не хватило денег на билет. Благо, что на улице ребенка встретила знакомая семьи (подробнее)

Кондуктор автобуса, выгнавшая школьников на мороз, готова пройти детектор лжи

Мэр Новосибирска потребовал уволить кондуктора, которая из-за сломанной карточки высадила из автобуса 12-летних детей (подробнее)

В Екатеринбурге девочку насильно удерживали в автобусе из-за того, что она забыла справку из школы

Ребенку пришлось еще раз оплатить проезд и возвращаться домой на попутке (подробнее)