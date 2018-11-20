В Екатеринбурге девочку насильно удерживали в автобусе из-за того, что она забыла справку из школы

В Екатеринбурге 19 ноября произошел курьезный случай с участием ребенка, который самостоятельно возвращался на автобусе из школы.

13-летняя девочка как обычно зашла в автобус №1 на улице Луначарского, чтобы доехать до остановки «Тубсанаторий», после этого она предъявила свой проездной кондуктору. Вскоре на остановке «Лесопарк» в салон автобуса зашел контролер и стал проверять билеты у пассажиров. Дойдя до девочки, мужчина потребовал у ребенка справку из школы, чтобы удостовериться, что девочка действительно учится в школе и имеет право на льготу.

- Мой ребенок забыл впопыхах эту справку. Но это же ребенок. Кондуктор сказал: «Это не твой проездной». Еще и попросили дочку подписаться за меня. Но ведь у нее же есть тетрадки и дневник. Ранец, в конце концов. Видно сразу, что она школьница, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама ученицы Светлана Хафизова.

Девочке пришлось оплачивать проезд дваждыФото: Алексей БУЛАТОВ

Увидев, что документа нет, контролер сначала заставил ребенка оплатить проезд еще раз, а потом стал неторопливо составлять акт о нарушении. В это время ребенку нужно было выйти на своей остановке, но ей этого сделать не дали. В итоге запуганная девочка проехала пять лишних станций и вынуждена была возвращаться домой на транспорте в обратную сторону.

- Хорошо, что она знает дорогу и не заблудилась. А вообще, это практически загород, тут сбиться с пути можно легко, - сетует возмущенная мама.

Женщина обратилась в ЕМУП «МОАП», пожаловавшись на то, что ее ребенка оставили в опасности, но там горожанке заявили, что действия кондуктора были правомерными. Однако, по словам женщины, юристы, с которыми она уже проконсультировалась, говорят о незаконности действий самого кондуктора.

В комитете по транспорту «КП» заявили о том, что разберутся в ситуации.

- Информацию направили в транспортное предприятие, после выяснения всех обстоятельств, будет понимание, кто виноват и что делать, - отметили чиновники.

Мама девочки решила обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. В надзорном ведомстве пообещали изучить инцидент и дать свою оценку.

Автобус №1 ходит редко, расстояния между остановками - значительныеФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что сейчас в городском и пригородном транспорте внимательно следят за наличием документов, подтверждающих право на льготный проезд. Также у взрослых, которые сопровождают в поездке детей, должны быть все соответствующие документы: свидетельство о рождении, справка из школы или же указание родства в паспорте.