2018-12-24T09:17:26+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга заступился за незрячего, которому кондуктор грозилась сломать руки и ноги

Женщина устроила скандал после того, как слепой отказался платить за собаку-поводыря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Глава города назвал произошедшее вопиющим случаемГлава города назвал произошедшее вопиющим случаемФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэр Екатеринбурга поручил профильной службе разобраться в ситуации, произошедшей в автобусе 27-го маршрута. Кондуктор общественного транспорта требовала от незрячего пассажира Рината Шайдуллина заплатить за собаку-поводыря. Когда мужчина отказался, женщина рассыпалась в угрозах и оскорблениях.

Дошло до того, что кондуктор заявила, что у слепых должна быть отдельная Е-карта для собак, а потом решила прекратить разговор, потому что Ринат «и так инвалид и уже наказан богом».

Фото: Ринат Шайдуллин

Фото: Ринат Шайдуллин

- Это вопиющий случай отсутствия милосердия и незнания закона. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая. 24 декабря Комитет по транспорту детально разберет случай в 27-м автобусе, -отметил Александр Высокинский.

Директор автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27-й маршрут, Вячеслав Волков уже лично извинился перед незрячим и пригласил его на внеплановое собрание, которое пройдёт в ближайшие дни. На нем инвалид лично расскажет сотрудникам об особенностях жизни незрячих и проведёт для персонала инструктаж.

Также руководитель вызван на заседание административной комиссии, которое состоится в мэрии 25 декабря. Паралельно на предприятии пройдет прокурорская проверка.

- Будет дана оценка соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой вызван для дачи объяснения, - сказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата Гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку
В Тугулыме под суд пойдет пара, которая обворовывала пенсионеров с помощью денег из банка приколов
Уралец за долги по кредиту лишился грузовика
Похолодает до -32: свердловчан ждет неделя аномальных морозов
Три столетия и пять стран: в Оперном театре Екатеринбурга стартовали рождественские концерты
В Екатеринбурге на станции метро «площадь 1905 года» умерла женщина
Свердловские власти нашли дом для пенсионера из Полевского, живущего в гараже
Это попадет в музей: В Екатеринбурге известный дизайнер представит новогоднюю коллекцию
В Екатеринбурге сгорела иномарка «Renault Duster»
Депутат Госдумы предложил закрыть исправительные колонии в Нижнем Тагиле
«Представляли Свердловскую область»: семья из Качканара заняла призовое место в спортивном фестивале среди стран СНГ
На Урале надзиратели колоний и следователи СИЗО сразились в «Counter-Strike»
Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов
Ушла из-за ссоры с матерью: в Екатеринбурге спустя две недели нашли пропавшую студентку
«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза
Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей
Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей
В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу
В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге