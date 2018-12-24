Мэр Екатеринбурга заступился за незрячего, которому кондуктор грозилась сломать руки и ноги

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-24T09:17:26+03:00

Женщина устроила скандал после того, как слепой отказался платить за собаку-поводыря

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Мэр Екатеринбурга поручил профильной службе разобраться в ситуации, произошедшей в автобусе 27-го маршрута. Кондуктор общественного транспорта требовала от незрячего пассажира Рината Шайдуллина заплатить за собаку-поводыря. Когда мужчина отказался, женщина рассыпалась в угрозах и оскорблениях.

Дошло до того, что кондуктор заявила, что у слепых должна быть отдельная Е-карта для собак, а потом решила прекратить разговор, потому что Ринат «и так инвалид и уже наказан богом».

Фото: Ринат Шайдуллин

- Это вопиющий случай отсутствия милосердия и незнания закона. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая. 24 декабря Комитет по транспорту детально разберет случай в 27-м автобусе, -отметил Александр Высокинский.

Директор автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27-й маршрут, Вячеслав Волков уже лично извинился перед незрячим и пригласил его на внеплановое собрание, которое пройдёт в ближайшие дни. На нем инвалид лично расскажет сотрудникам об особенностях жизни незрячих и проведёт для персонала инструктаж.

Также руководитель вызван на заседание административной комиссии, которое состоится в мэрии 25 декабря. Паралельно на предприятии пройдет прокурорская проверка.

- Будет дана оценка соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой вызван для дачи объяснения, - сказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.