Каждый свердловчанин может позвонить по номеру телефона на горячую линию по коронавирусу в больницы или Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячие линии по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области открыты еще с начала пандемии. Их запустили с поддержки Минздрава и Роспотребнадзора Свердловской области. В 2021 году горячие линии продолжают работу, отвечая на вопросы граждан. Так, каждый свердловчанин может задать интересующий вопрос по COVID-19 или по состоянию. Публикуем телефоны горячей линии по коронавирусу в Екатеринбурге в 2021 году.

В Екатеринбурге и Свердловской области звонок по телефону горячей линии по коронавирусу бесплатный.

ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

Если вас интересует вопрос по наличию вакцины в больнице или поликлинике по месту жительства в Екатеринбурге или другом населенном пункте Свердловской области, вы можете обратиться по номеру горячей линии по коронавирусу в медицинское учреждение, которое находится ближе к вам, либо по телефону Единой горячей линии по коронавирусу – 122.

В городских больницах Екатеринбурга телефон горячей линии по коронавирусу поделен на определенные обращения. Так, есть отдельные номера для вызова врача на дом, для тех, у кого обнаружен положительный результат после сдачи теста на ковид, а также для тех, у кого есть признаки COVID-19 или ОРВИ.

Позвонить на горячую линию по коронавирусу 122 в Екатеринбурге и Свердловской области можно в будние дни с 7:30 до 21:00, в выходные дни с 8:00 до 15:00.

Телефоны горячей линии по коронавирусу в больницах и поликлиниках Екатеринбурга на 2021 год

Позвонить можно на горячую линию по коронавирусу в любую больницу или поликлинику, которая находится ближе к вам Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6

Телефон: +7 (343) 389-26-04

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2

Телефон: +7 (343) 389-88-80

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7

Телефон: +7 (343) 363-63-29

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23

Телефон: +7 (343) 389-96-85

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23

Телефон: +7 (343) 389-80-90

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14

Телефон: +7 (343) 227-00-90

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №20

Телефон: +7 (343) 227-49-27

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3

Телефон: +7 (343) 272-27-95

Есть также Единый телефон горячей линии по коронавирусу Минздрава Свердловской области +7 (800) 1000-153.

По телефону можно задать оператору вопросы по вакцинации от новой коронавирусной инфекции, можно вызвать врача на дом, задать вопрос о записи на прием к врачу. Сюда могут обратиться и врачи, например, задать вопрос по оплате труда.

Круглосуточно работает и федеральная линия +7 (800) 2000-112. На единой горячей линии можно задать вопросы по вакцинации. Кроме того, здесь можно задать вопрос по выплатам на детей, соблюдению трудового законодательства или задать другой вопрос.

Но дождаться своей очереди иногда долго из-за большинства поступающих вопросов по всей России.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

По номеру горячей линии по коронавирусу можно узнать ответ специалистов по вопросам самоизоляции или любой другой вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позвонить в Роспотребнадзор можно по номеру горячей линии, каждый из которых прикреплен к определенному району. Здесь можно узнать ответ специалистов по вопросам самоизоляции, по вопросам действий в случае положительного результата теста на ковид или по вопросу профилактики или дезинфекции.

Телефоны горячей линии по коронавирусу в Роспотребнадзора по районам Екатеринбурга на 2021 год

+7 (343) 307-33-92 – Орджоникидзевский и Железнодорожный районы

+ 7 (343) 350-21-64 в будние дни, +7 (952) 130-57-86 в выходные – Кировский, Октябрьский, Ленинский и Верх-Исетский районы

+7 (343) 266-55-21 – Чкаловский район

Можно обратиться на единый телефон горячей линии по коронавирусу Роспотребнадзора Свердловской области +7 (343) 362-87-46. По номеру можно задать интересующий вас вопрос по ковиду у оператора.

Круглосуточно работает единый телефон по коронавирусу Роспотребнадзора +7 (800) 555 49 43. Здесь вы можете задать вопросы по введению обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против коронавируса, тестирования на COVID-19, сроками выдачи результата, а также по правилам выезда за границу или въезда в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в пунктах вакцинации теперь можно выбрать одну из трех вакцин. С 4 декабря в Екатеринбурге можно привиться вакциной «ГамКовидВак», Спутник Лайт или ЭпиВакКорона (подробнее)

Реабилитация после коронавируса в Екатеринбурге: кто и где может пройти. Где пройти реабилитацию после ковида в Екатеринбурге 2021-2022 (подробнее)

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге на декабрь 2021: официальный список. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге в декабре 2021 года (подробнее)