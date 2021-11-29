Обвинение запросило для опального Отца Сергия четыре года колонии

Отца Сергия задержали в конце 2020 года и предъявили ему обвинение по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальному отцу Сергию, который ранее был схиигуменом Среднеуральского женского монастыря, обвинение запросило четыре года лишения свободы, при этом уточняется, что срок должен быть не условным.

Отца Сергия задержали в конце 2020 года и предъявили ему обвинение по трем статьям, в том числе и доведение до самоубийства. Осенью стало известно, что экс-схиигумену предъявили новые обвинения в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти.

По словам адвоката отца Сергия, в главном управлении СКР изучили архивные проповеди экс-схиигумена, когда он еще не был отлучен от церкви, и посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.

В 2020 году опального отца Сергия отлучили от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный Отец Сергий во время очередного заседания в московском городском суде назвал причину своего конфликта с РПЦ. По словам экс-схиигумена, поводом для раздора стало несостоявшееся строительство храма Святой Софии под Екатеринбургом, планировалось, что его смогут посещать до 37 тысяч прихожан.

Летом 2020 года Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и отлучил его от церкви.

Как сообщает сайт Московского патриархата, в решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями и носить наперсный крест.

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